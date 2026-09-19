El regreso del humor y las plumas: la revista porteña está en la calle Corrientes con Vuelve

El brillo, el humor, las vedettes y los grandes cuadros musicales encienden una vez más la noche porteña de la mano de Vuelve, una propuesta que recupera el espíritu de la revista clásica y lo trae de lleno al presente con una mirada contemporánea. La aventura escénica arranca cuando dos hombres, interpretados por Álvaro Navia y Gabriel Villalba, escapan de la policía y encuentran refugio en un convento donde, para evitar ser descubiertos, deben hacerse pasar por monjas. A partir de allí, los equívocos, las imitaciones y el despliegue escénico dan paso a una estructura dinámica y festiva.

Detrás de la génesis del proyecto hay una charla informal y una inquietud compartida sobre la ausencia del género en la cartelera argentina. Así lo relata Gabriel Villalba en diálogo con Vivo Perfil al recordar cómo surgió la idea junto a un productor peruano: “Vengo trabajando desde hace muchos años con él, en proyectos aquí y en Perú, y siempre me decía: ‘¿Cómo puede ser que no haya revista en Buenos Aires?’. Él quería llevar el género para su país en un formato de cabaret con cena show, y me propuso: ‘Mientras abro el teatro, hagamos algo en Buenos Aires’”.

Con el visto bueno y la convicción de apostar al talento local, el equipo comenzó a dar forma a un casting que rompió esquemas desde el vamos al incorporar, por primera vez con tanta fuerza, una modernización en las corporalidades. “Hicimos el casting de vedettes, bailarinas y bailarines, y la gran novedad es que sumamos a cuatro bailarinas curvy que son espectaculares -destaca Villalba-. A partir de una de ellas, que es una gran bailarina y coreógrafa, se me ocurrió la idea. Siempre hay una fantasía en el teatro de revista sobre un único tipo de cuerpo, y me parecía que hoy podíamos modernizar el género trabajando con otras corporalidades. Cuando salen a escena, la gente no lo puede creer; hacen algo espectacular”.

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La complicidad del humor y la llegada de Carmen Barbieri

Con el libro y los sketches a cargo de Álvaro Navia -quien además ideó el proyecto junto a Villalba- y la dirección coreográfica de Lore María, la maquinaria humorística encontró su punto exacto de equilibrio. Sin embargo, faltaba la frutillita de la torta para coronar el elenco. “Lo llamé a Álvaro porque quería trabajar con él y aceptó inmediatamente. Armamos los personajes y los sketches, pero sentíamos que faltaba algo más y le dije al productor: ‘Opción A, Carmen. Opción B, Carmen. Opción C, Carmen’ -relata el actor y director sobre la incorporación de la capocómica-. Logramos convencerla a través de su asistente, Melanie, y finalmente dijo que sí. Fue una felicidad enorme porque cada tecla que tocábamos abría puertas, y encontrar un huequito en la programación del Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña 411, CABA) terminó de sellar un proyecto verdaderamente angelado”.

Sobre la convivencia artística y el clima en bambalinas, Villalba resalta la armonía de un equipo que, pese al vértigo de los cambios rápidos y los camarines reducidos, funciona como un reloj suizo: “Yo siempre digo que como director quiero ser el director que necesito como actor. Me gusta generar climas donde nos divirtamos con la exigencia que implica montar un espectáculo. No hubo un conflicto de nada; desde el primer día que Carmen vio un ensayo y se murió de risa, todo fue hermoso. Hay un orden coreográfico donde nadie se choca, nos ayudamos mutuamente y respiramos un compañerismo divino”.

El pulso de la improvisación y la vigencia del género

Con una extensa trayectoria en la improvisación -integrando un dúo con Mosquito Sancineto- y más de 20 años interpretando su célebre versión de Moria Casán en ciclos de humor y cenas show, Gabriel analiza por qué el público necesitaba un reencuentro de este tipo con la revista: “Hay una fantasía de que tiene olor a naftalina o es de otra época. Pero respetando su espíritu y trayéndolo al presente, es una fórmula muy rica que mezcla variedad, music hall y humor. La gente necesita divertirse, despejar la cabeza y reírse de los problemas. Un día sin reírse es un día perdido”. El elenco está integrando por Araceli Ruiz, Jordana Micol, Aixa Sosa, Cadela Narbaitz, Daniela rivara, Victoria Vidal, Evangelina Reissing, Sofía Contreras, Delfina Dilavello, Arina Marinelli, Bárnara Mantilla, Sabry Pink, Max, Escoriza, Nahuel Banquero y Nico Bruni.

Con las primeras funciones agotadas de aplausos y una química inquebrantable junto a Álvaro Navia sobre el escenario, Vuelve demuestra que el humor popular, las plumas y el talento siguen intactos, encendiendo con fuerza las noches de la calle Corrientes. Con funciones viernes y sábados a las 22,30, encontrá acá más info sobre las entradas.