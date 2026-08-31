El trapecio de los sueños y la nostalgia del circo: llega Como Un Aire de Ilusión al teatro Ítaca

Una casilla rodante solitaria y abandonada a la vera de las vías del ferrocarril en el pueblo cordobés de Laboulaye fue el chispazo inicial para una historia sobre la memoria, la familia y la pasión por el circo. De esa postal cargada de colores desgastados nació Como Un Aire de Ilusión, la nueva pieza teatral con dramaturgia y dirección general de Fernando Zabala que estrena el sábado 5 de septiembre a las 17:30 en Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA).

Protagonizada por Mónica Stricker y Fabián Guzmán, la obra traslada al espectador a un paisaje anaranjado con aroma a los años '80 para contar el reencuentro de un trapecista veterano y su exesposa. En una charla íntima sobre los orígenes del proyecto, el dramaturgo recordó cómo una visión fortuita durante un viaje en micro disparó el proceso creativo: “Venía de un encuentro de teatro y el colectivo pasó por Laboulaye. Vi enclavada en un terreno baldío una casilla rodante azul y amarilla, sola. Quedó esa imagen dándome vueltas por lo melancólica que era y me llevó a mi infancia. Llegué a mi casa y me puse a buscar historias de circo hasta que encontré la vida de Anthony Pereira, un trapecista chaqueño que fue considerado el más viejo del mundo y que trabajó en el mítico circo Águilas Humanas”.

Esa fusión entre la soledad de la casilla y la fortaleza del artista callejero, maduró en un texto que retrata los abismos y volteretas de la vida. Guzmán encarna a ese artista que araña el aire a puro corazón y Stricker a Marita. La historia pone en escena la tensión de dos proyectos de vida que alguna vez caminaron juntos: el deseo irrefrenable de él por volver a la pista y la necesidad de ella de echar raíces en un pueblo tranquilo lejos del ajetreo itinerante.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un equipo de campeones

“En esa casilla vi inmediatamente a un trapecista veterano de unos 50 años. Ahí se fue sumando Marita, su exmujer, y el hijo de ambos, que juega en un pony afuera. Los dos personajes son profundamente humanos; tuvieron un vínculo amoroso durante años hasta que ella, cansada de esa vida trajinante de las carpas, decide quedarse a vivir en el pueblo. La obra habla sobre las ilusiones, las esperanzas, la lucha y la resistencia. A mí me conmovía hondamente la fortaleza de él y su empeño por querer volver”, reveló el autor y director.

El universo afectivo de la pieza conecta de forma directa con la propia memoria emotiva del dramaturgo, quien revive en el texto la fascinación por las compañías que llegaban a los pueblos durante su niñez: “Apareció un aire de volver al mundo de cuando yo tenía 8 años, sacaba la bicicleta y me iba a ver los circos que estaban llegando al pueblo. Fue inevitable que todo eso apareciera al momento de escribir. Escribí esta obra en un estado puro de melancolía”.

Para llevar adelante la puesta en escena, Zabala conformó un equipo artístico de destacada trayectoria. La dirección de actores estuvo a cargo de Micaela Cruz, mientras que el diseño de escenografía y vestuario quedaron a cargo de Sabrina López Havhannessian, con realización de Fernanda Outes y confección de Mane.Creaciones. La iluminación lleva la firma de Manuel Maza. Un toque distintivo en la atmósfera sonora de la obra es la participación del reconocido bandoneonista Omar Massa, quien aportó piezas de su autoría ejecutadas en bandoneón solo.

Respecto del ensamble del equipo y el resultado plástico del espectáculo, Zabala destacó: “Los actores vienen haciendo un trabajo estupendo y Micaela Cruz los coacheó de forma impecable. La obra tiene un despliegue híbrido muy importante entre las luces, la escenografía y la música inefable de Omar. Agradezco la posibilidad de trabajar con un equipo tan responsable y numeroso para ofrecer una propuesta tan cuidada para las tardes de sábado”.

Las funciones de Como Un Aire de Ilusión ofrecerán, desde el 5 de septiembre, una experiencia poética donde el melodrama y la mística circense se entrelazan sobre el escenario. Encontrá acá más info sobre las entradas.