El universo de Spinetta se expande en una nueva edición del Spinettazzo

El 23 de enero no es una fecha más en el calendario emocional de la música argentina. Es el día en que la ciudad se detiene a celebrar el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, una ausencia que se vuelve presencia constante a través de su legado. Este 2026 la cita obligada para los fieles del Flaco será en The Roxy Live (Niceto Vega 5542, CABA), cuyas puertas abrirán a las 19 para dar inicio al Spinettazzo, un festival que en esta edición apuesta por la expansión y la hermandad regional.

Flecha Zen.

La propuesta reúne a tres proyectos con enfoques complementarios y profundos. Desde Chile llega El Diluvio y los Pasajeros, un referente absoluto en Santiago que desdobla su presentación en un trío dedicado a la etapa de Invisible y un quinteto enfocado en el fuego de Pescado Rabioso. Por otro lado, Flecha Zen aporta la sensibilidad de una formación íntegramente femenina -Silvana Sosto, Romina Rojkes Tellarini y Natalia Pellegrinet-, quienes desde 2020 vienen recorriendo la escena con interpretaciones minuciosas de discos complejos como Privé. Cerrando el triángulo, L.A.S. Habladurías reafirma su compromiso con la escena porteña, llevando al escenario una síntesis de todas las épocas del músico.

La música como soundtrack de vida

Para Mariano Zambonini, tecladista de L.A.S. Habladurías, este homenaje es el cierre de un círculo personal que comenzó en su infancia. "Spinetta fue el soundtrack de mi vida; desde chico escuchando a Almendra con mis padres hasta el impacto de ver Spinetta Jade en los '80", recuerda. Su vínculo con la obra del Flaco no es sólo afectivo sino también académico: estudió piano y jazz con Diego Rapoport, quien fuera tecladista en la época de Bajo Belgrano. Esa formación le permite hoy abordar el repertorio del músico con una precisión casi de orfebr: "A mí me toca remontarme a los grandes: Rapoport, Sujatovich, el Mono Fontana. Hacemos una síntesis de todas esas ejecuciones", explica.

El Diluvio y los Pasajeros.

En el Spinettazzo, cada banda ha curado su repertorio para evitar superposiciones y ofrecer un recorrido total. Mientras las chicas y los chilenos se enfocan en etapas específicas, los argentinos proponen un viaje ecléctico que va desde los inicios con Almendra hasta los discos póstumos como Ya no mires atrás. Uno de los puntos más destacados del festival es la defensa de la interpretación humana. En un contexto dominado por las pistas y la edición digital, el Spinettazzo apuesta por el "sonido vintage. Todo es tocado a mano -enfatiza Zambonini-. Para los jóvenes puede resultar sorprendente: violas que suenan limpias o pesadas con distorsión, teclados Hammond y sintetizadores que vuelan. No hay nada prefabricado; hay errores y aciertos, pero es la energía de la vibración real". A continuación la entrevista completa:

Este enfoque ha generado un fenómeno curioso en los shows: la reunión generacional. No es extraño ver mesas donde conviven abuelos, hijos y nietos. Los más chicos, según relata el músico, suelen quedar impactados por la potencia del sonido en vivo de una banda que reproduce fielmente los arreglos originales sin recurrir a trucos tecnológicos.

Una celebración colectiva

El festival no se limitará a sets individuales. Aunque cada banda presentará su propuesta por separado, el cierre promete un momento de comunión con todos los músicos sobre el escenario para interpretar los clásicos que ya son parte del inconsciente colectivo. Además, el evento contará con una feria de emprendimientos y merchandising exclusivo para completar la experiencia.

L.A.S. Habladurías.

"El valor de este encuentro es, primero, disfrutar de esta música nosotros para poder compartirla -concluye Mariano-. Buscamos salir de nosotros mismos y estar en la música, dejar que fluya. Es un acto de amor y respeto por una obra que es patrimonio cultural". Encontrá acá más info sobre las entradas.