El valor del juego y la poesía: Caro Ibarra anticipa el estreno de The Old Man & The Old Moon en el Paseo La Plaza

A partir del miércoles 9 de septiembre, a las 20, la cartelera del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) sumará una propuesta inusual dentro de la oferta de teatro musical porteño. Producida por Victoria Ponte y Andrea Marta Fabiano para ANVY Producciones, llega a la Sala Pablo Picasso The Old Man & The Old Moon. Una aclamada obra estadounidense que explora la aventura de un anciano encargado de llenar la luna de luz, quien decide abandonar su rutina y embarcarse en una travesía marítima tras los pasos de su esposa. Aunque el título se mantuvo en inglés, vale la pena aclarar que la representación se hace en castellano.

Bajo la mirada artística y dirección general de Susana Golletti, asistida en dirección por Gonzalo Ortiz, la puesta se distingue por un diseño escénico artesanal y transformable, ideado por Mercedes Fabiano y Ángel Tomé, complementado con el vestuario de Renata Germano, las luces de Braian Mustafá y un refinado diseño de sombras a cargo de Milagros Semenzato. En una conversación íntima con Vivo Perfil, la actriz y conductora Caro Ibarra repasó los detalles de los ensayos y la emoción de abordar una historia que invita al espectador a reconectar con la capacidad de juego.

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Un viaje poético que sacude lo cotidiano

La premisa de la pieza entrelaza la fantasía con una metáfora sobre el compromiso y la necesidad de soltar la zona de confort para seguir los impulsos del corazón.

“Es una obra divina; compraron los derechos en Broadway y es hermosa. Pato Witis hace de mi marido y los dos encarnamos a los la pareja de ancianitos de la historia. Mi personaje emprende la aventura irse de su casa a buscar algo al inicio de la obra y cuando él viaja a buscarme, deja de hacer su trabajo de llenar la luna y va menguando. Ahí empiezan a pasar cosas”, explicó Ibarra sobre el punto de partida del relato.

Al reflexionar sobre el impacto emocional que generó el texto en el elenco durante el proceso de montaje, la actriz destacó: “La música te va llevando a lugares a los que quizás en lo cotidiano no estás acostumbrado. De repente elegís hacer un cambio y eso te saca del foco para llevarte directo al corazón. Tiene un mensaje hermoso para toda la familia porque hay mucho de lúdico; jugamos en el escenario con teatro de sombras y elementos muy originales. Y también atrapa desde lo visual”. Aquí la entrevista completa:

A diferencia de las producciones musicales tradicionales, la obra prescinde de pistas orquestales en foso o complejas rutinas de baile. La atmósfera sonora está en manos del propio elenco bajo la dirección musical de Nacho Pelaezz y Sebastián Aldea Dávila. Sobre el escenario, el equipo de intérpretes -integrado por Witis, Juan Alvarez Prado, Julián Rubino, Jerónimo Dodds, Guadalupe Devoto, Mariano Botindari, Gonzalo García Gualtieri, Alejo Caride, Martin Bergman, Bautista Alegre, Violeta Dieguez y la propia Ibarra- no sólo actúa, sino que narra, canta y ejecuta los instrumentos en tiempo real.

“No es un musical convencional con una coreografía fija o la orquesta escondida; acá la orquesta está tocando en escena, con una música estilo folk que es un espectáculo. Violeta Dieguez toca el chelo en vivo, Martin Bergman el piano y así los chicos van acompañando cada momento. En las audiciones la premisa era justamente tocar un instrumento, algo que para mí fue impactante de ver en mis compañeros”, detalló caro sobre el despliegue escénico.

Sobre la química del grupo y el ritmo de los ensayos de cara al debut, Ibarra elogió la entrega del equipo: “El elenco es divino, todos son muy talentosos. Con Jero Dodds me río mucho porque en una escena tenemos una batalla de ficción con palos y te sentís como una nenita jugando. Hoy nos bajó la ficha a todos de que la obra está lista; lo que queremos contar se va a entender y va a emocionar”.

Una puesta artesanal sobre la emblemática Calle Corrientes

Con ocho funciones pautadas para los meses de septiembre y octubre, la obra se alista para desplegar su propuesta en el circuito comercial. “Tenía la inseguridad propia de encarar este desafío, pero estar en la Sala Picasso del Paseo La Plaza con esta obra es hermoso. Aunque no es un espectáculo estrictamente infantil, tiene guiños muy divertidos para conectar con el niño que todos los adultos llevamos dentro. Espero que el público salga de la sala con la sensación de haber ido muy lejos”, concluyó la actriz. Encontrá acá más info sobre las entradas.