El viaje al corazón de Christopher: Iñaki Aldao y la vigencia de El Curioso Incidente del Perro a Medianoche

A tres meses de su exitoso regreso en la emblemática sala de la calle Esmeralda, El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, fenómeno teatral producido por la compañía de Carla Calabrese y The Stage Company -con la dirección de producción de Sergio Albertoni, la producción ejecutiva de Nachi Bredeston y Naty Martins- continúa acaparando elogios. Con funciones los viernes y sábados a las 20 y los domingos a las 19, la obra atraviesa su momento más dinámico gracias a la flamante incorporación de un referente de la escena nacional: a partir de este viernes 4 de septiembre, el premiado actor Diego Gentile se suma al elenco para interpretar el rol de Ed, el padre de Christopher, compartiendo cartelera con Iñaki Aldao en el rol principal, Mela Lenoir como la madre y Calabrese encarnando a Siobhan.





Basada en la exitosa novela de Mark Haddon y adaptada por el dramaturgo inglés Simon Stephens, esta nueva versión de la comedia dramática cuenta con una banda sonora original compuesta por Javier Giménez Zapiola y Mariano Lopardo, dirección coreográfica de Agustin Pérez Costa, y un deslumbrante diseño de arte y escenografía a cargo de Tadeo Jones. En una íntima charla con Vivo Perfil, Aldao reflexionó sobre el desafío de revisitar al inolvidable protagonista tras el hito que marcó la versión de 2019, la madurez en el proceso creativo y la calidez de formar parte de una compañía consolidada como una gran familia.

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Un reencuentro con la madurez y la intuición

Retomar un papel de alta exigencia física y emocional después de siete años significó para el actor un proceso inédito de reconexión artística y personal: “Fue mi primer trabajo profesional como artista. Retomarlo tantos años después representa un desafío y una gran oportunidad de habitarlo con otra claridad y otra madurez. La información decanta de otra forma y mi relación con el texto es distinta y fresca. Si bien la esencia es la misma, hoy me sensibiliza y me toca de otras fibras; nunca me había pasado algo así con un personaje”, expresó Iñaki al inicio de la entrevista.

Al profundizar en las diferencias respecto de su primera encarnación del joven con una sensibilidad especial hacia el mundo, el intérprete señaló que hoy cuenta con herramientas analíticas que complementan su naturaleza actoral: “A los 19 años me pasaba todo más desde la intuición pura, de saltar al vacío sin cuestionar tanto. Hoy puedo nombrar las cosas, entender qué me lleva a determinados lugares y aportar un mundo interno mucho más profundo, aunque la construcción se base siempre en el respeto al texto”. Aquí la entrevista completa:

La magnitud de la actual puesta en cartel -que este año sumó a Pablo Sultani como Miguel, Rodri y Tío Terry; Silvana Tomé como las señoras Gascoyne y Shears; Bruno Pedicone como Roger; Gabriela Bevacqua; Graciela Pafundi como la señora Alexander; Gabriel Machado como el sargento de policía y señor Wise; Carlos Simón como el padre Peters y Pat Gonzalez Ericsson; el diseño de iluminación de Gonzalo González; el sonido de Eugenio Mellano Lanfranco y la asistencia de dirección de Lali Vidal- trasciende la simple reposición.

“La apuesta es superadora y hace que tanto Christopher como yo percibamos los estímulos de una manera distinta, más aumentada. Es aún más inmersiva que la versión de 2019 porque la tecnología evolucionó enormemente”, detalló el protagonista sobre el despliegue escénico y de video coordinado por Giselle Hauscarriaga junto al equipo de realización compuesto junto a Damán Patrignani, con vestuario de Marcela Domínguez, efectos especiales de Germán Pérez TSO.

Consultado sobre la decisión de no encasillar al personaje principal bajo un diagnóstico clínico específico, el actor destacó el rigor del material original: “Tanto en el libro como en la adaptación se omitió intencionalmente cualquier rótulo para no caer en la caricaturización. Con Carla Calabrese decidimos honrar esa decisión del autor y trabajar meramente a partir de la precisión del texto, encontrando una tonalidad clara y concreta”.

La emoción del público y el espíritu del Maipo

La respuesta de la platea se traduce en funciones con localidades agotadas y un fuerte impacto emocional al encenderse las luces de la sala. “El grueso de la gente se muestra muy atravesada y sobre todo agradecida. Mucha gente se queda al final con lágrimas en los ojos para agradecer que se visibilice en un escenario de este nivel a alguien con las características de Christopher. En el Maipo se respira una energía hermosa; trabajar con Carla es una bendición porque dirige desde la intuición y la sensibilidad, tratándonos a todos como una gran familia”, concluyó Aldao. Encontrá acá más info sobre las entradas.