En este 2026 Los Angeles Azules volverán a presentarse en la Argentina

Los Angeles Azules volverán a la Argentina en este 2026 y no se presentarán solamente en Buenos Aires, llevarán a su cumbia a Córdoba y Rosario también. Y lo harán con una gira que celebra su historia y su vigencia dentro de la música latina. Reconocidos por hits que marcaron a todo el continente -Cómo Te Voy a Olvidar, El Listón de Tu Pelo, La Hice Llorar y 20 Rosas, por ejemplo, la agrupación traerá un show que pondrá al frente sus clásicos y la energía festiva que los convirtió en protagonistas del fenómeno global de la cumbia.

Con millones de seguidores en todas las generaciones y colaboraciones con artistas de distintos géneros que renovaron su propuesta resignificando su identidad única, la banda se reencontrará con el público argentino el 27 de mayo en Córdoba, el 29 y 30 en Buenos Aires y el 31 en Rosario.

Celebrando un recorrido artístico único y una historia que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica, son dueños de un sonido que trascendió fronteras y atravesó distintas épocas, así la agrupación mexicana se convirtió en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y manteniendo siempre una conexión profunda con el público. Su música sigue sonando en fiestas, radios, playlists y celebraciones familiares y de amigos, consolidando un legado popular que se renueva generación tras generación.

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia colaborando con artistas de diversos géneros, desde figuras del pop y la música urbana hasta referentes del folklore regional. Esta apertura les permitió expandir su lenguaje sin perder identidad, acercándose a nuevos públicos y reafirmando su lugar como una de las bandas más representativas de la música latina. Esa combinación entre tradición y frescura convirtió sus shows en una experiencia que reúne nostalgia, baile, emoción y una energía festiva que atraviesa edades y estilos.

Un poco de historia

La agrupación de cumbia mexicana, fundada inicialmente por cuatro de ocho hermanos conocidos como la Familia Mejía Avante en 1976, hasta la fecha lanzaron 22 álbumes de estudio, cuatro en vivo y siete recopilatorios. Dentro de sus colaboraciones se encuentran participaciones con: Carla Morrison, Lila Downs,​ Natalia Lafourcade, Ha*Ash,Gloria Trevi,​ Miguel Bosé, Yuri,​ Julieta Venegas, Nicki Nicole y Abel Pintos, entre otros.

Como parte de su trayectoria, recibieron el Premio Herencia Hispana por parte de La Fundación Herencia Hispana (HHF, por sus siglas en inglés) en la categoría Artes, durante la 37a entrega de este galardón en el Centro para las Artes Escénicas John F. Kennedy; ahí también formaron parte del espectáculo musical interpretando en vivo el éxito Mis sentimientos acompañados por Ximena Sariñana.

Poseedores de un sello característico obtenido gracias a su compositor y arreglista de cabecera Jorge Mejía Avante, han logrado distinguirse de otras agrupaciones, por melodías que verdaderamente se han convertido en clásicas de la música tropical. Pronto los volveremos a tener entre nosotros, en estos venues: