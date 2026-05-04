Esta semana se estrena Hairspray en el Coliseo

La espera llega a su fin, este miércoles 6 de mayo estrena Hairspray, el celebrado musical que ya tiene más de 15.000 entradas vendidas y 10 funciones completamente agotadas antes del estreno. La superproducción que llega al Teatro Coliseo (M. T. de Alvear 1125, CABA) que irá de miércoles a sábados a las 20 y domingos a las 18.

Este show reúne a un elenco excepcional encabezado por el pastelero Damián Betular, quien debuta en el teatro musical en el icónico rol de Edna Turnblad, en una apuesta tan inesperada como irresistible. Lo acompañan Alejandra Radano como Velma Von Tussle, Sofía Morandi como Barbie Von Tussle y Belén Bilbao como su hija Tracy. El elenco se completa con Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio, Joaquín Scotta, Ian Ferreira, Paula Chouhy, Santiago Toledo y un gran elenco para darle vida a la historia de esa chica gordita que, en los años '60, se hace un lugar en la televisión local a fuerza de simpatía.

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Una historia esperada

Basada en la película de John Waters, Hairspray es un clásico global que hoy llega a Buenos Aires con una versión renovada, vibrante y absolutamente imperdible. La querida historia sigue a Tracy Turnblad, una adolescente que sueña con bailar en el programa de TV más popular de Baltimore. Con una energía arrolladora, humor y emoción, Hairspray celebra la diversidad, la inclusión y el poder de animarse a ser uno mismo. Un mensaje vigente, contado a través de canciones inolvidables como “Good Morning Baltimore”, “Welcome to the 60’s” y “You Can’t Stop the Beat”.

Bajo la dirección de Fer Dente, la obra desplegará coreografías de alto impacto de Vanesa García Millán y tiene a su servicio a un equipo creativo de primer nivel: Eugenia Gil Rodríguez en la dirección vocal, la adaptación de Marcelo Kotliar, Laura Oliva en la dirección de actores y Damián Mahler en la musical.

Además tienen la realización de pelucas a cargo de Fabián Sigona con la colaboración especial de Paula Riofrio Pereyra y las estructuras para peinados de Mariana di Marco. Los relizadores son ⁠Monica Mazzitelli, ⁠Elias Leguizamo, ⁠Jorge Hirschfeld, Patricia Quiñones, ⁠Ruthy Drago, ⁠Mane Gonzalez, Juan Pomilio, ⁠Maria Ontiveros, Stella García, ⁠Patricio Delgado, ⁠Samuel Mascabo, ⁠Gabriel Davila, Larry Limachi Aliaga, ⁠Estrella Villamayor, ⁠Berta Epelbaum, Mario Pera, Pablo Graziano, ⁠Rey del pantalón, ⁠Cesar Suárez, Mariana Politi, Pasional Danza y Sylvie Geronimi.

El diseño y realización de vestuario es del equipo de La Polilla: Gustavo Alderete, Rodrigo Lico Lorente, María Pía Marino, Brian Bustos y Nicolás Conte, con la coordinación de realización de ⁠Vanesa Abramovich y ⁠Celeste Bulfoni. Los vestuaristas son Vicky Villaverde, Juan Pomilio, Mica Toranzo y Prima Amoruso.

La producción está a cargo de Club Media junto a OLGA, que apuestan por un desarrollo en escena de escala internacional, pensado para emocionar, sorprender y hacer vibrar al público en cada función. Encontrá acá más info sobre las entradas.