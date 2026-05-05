Eva, un largo camino empedrado: una odisea femenina que desafía al poder a través de los siglos

El escenario del Teatro No Avestruz (Humboldt 1857, CABA) se convierte, cada domingo, en el epicentro de un relato milenario. Bajo la piel de Roxana Del Greco, Eva, Un Largo Camino Empedrado despliega la historia de una mujer que, según el mito planteado por el autor Hugo Barcia, nunca murió. Desde la construcción de las pirámides hasta la vida moderna, esta Eva atraviesa guerras, migraciones y transformaciones sociales para representar, en definitiva, a todas las mujeres de la tierra.

Tras un estreno que la actriz define como "hermoso y sumamente positivo", la pieza comenzó su recorrido confirmando las hipótesis trabajadas durante meses de ensayo. "Teníamos una idea, estábamos seguros de que estábamos poniendo el corazón y la fuerza, pero faltaba este examen amoroso final con el público", confiesa Del Greco, entusiasmada por la recepción de una obra que no deja indiferente a nadie. El eje de la obra es el enfrentamiento constante contra las estructuras establecidas.

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Para la protagonista, el tema central es, sin dudas, la historia de la humanidad vista a través de una lente femenina que se planta ante lo hegemónico. "Es esta mujer plantándose ante el poder, empezando a cuestionar y a descascarar todas estas cuestiones instaladas a lo largo de la historia, sobre todo hacia la mujer", explica la actriz.

A pesar de recorrer hitos históricos, el lenguaje de la obra es deliberadamente actual. Del Greco aclara que, aunque la Eva es bíblica, habla desde el presente para asegurar la conexión con el espectador: "Hablo desde hoy contando la historia. Una Eva de entonces hablando en aquel idioma no se entendería; el lenguaje es actual para que se entienda, o se entiende o se entiende, de eso no te quepa la menor duda". Aquí la entrevista completa:

Un proceso de creación "disfrutado"

La composición de este personaje fue un desafío intenso. Roxana destaca que, a pesar de la dificultad de memorizar un texto extenso y de representar a una figura tan icónica, el proceso fue "atesorable. Fue intenso, le puse todo lo que tengo encima de conocimiento y experiencia. Traté de encontrar lugares que tuvieran que ver conmigo y también con relatos autorreferenciales del propio Hugo Barcia sobre su familia", revela. Para la actriz, era vital no perder de vista el placer de crear mientras perseguía "la zanahoria del estreno. El proceso fue arduo pero la pasamos bien. Si anduviste corriendo y te olvidaste del medio, no pasó; acá fue disfrutado".

Un "plan anti-domingo" cargado de adrenalina

Roxana Del Greco atraviesa un presente teatral hiperactivo, habiendo estrenado tres obras en un sólo fin de semana (incluyendo El Sexo en Cualquier Parte y Peón Cinco Dama). A pesar del cansancio físico, la satisfacción es plena: "El domingo a la noche estaba extenuada, pero ojalá todos los cansancios sean de esta manera. Es un cansancio de dar, de estar en este ámbito con mucha emoción".

La invitación para el público es clara: un recorrido por sensaciones, ironía y sensibilidad que promete un cierre de fin de semana esperanzador. Eva, un Largo Camino Empedrado se presenta los domingos a las 19:30 h en No Avestruz. Encontrá acá más info sobre las entradas.