Experiencias virtuales y presenciales muy fuertes para disfrutar en los próximos días

Monster Jam

La espera está por terminar: este fin de semana llegarán los colosos de cinco toneladas para hacer temblar el Estadio Único de La Plata (avenidas 25 y 32) con Monster Jam. Un estruendo que anunciará la llegada de los trucks más imponentes del planeta, y en la Argentina se vivirán dos jornadas épicas, durante las cuales la adrenalina, la velocidad y la potencia serán protagonistas. No se trata solamente de un evento deportivo: es un ritual familiar, una experiencia que padres e hijos esperan, sueñan y comparten. Un momento de esos que quedan guardados para siempre: ver a estos colosos volar, competir y rugir frente al espectador.

Monster Jam es una experiencia que redefine el entretenimiento en vivo. Con camiones motores que rugen como bestias y saltos que desafían la gravedad, cada presentación es un estallido de energía que cautiva tanto a fanáticos del deporte motor como a familias que viven el espectáculo por primera vez. Este año, Argentina recibirá a verdaderas leyendas del circuito internacional, entre ellas: El Toro Loco MJ Solorio, Grave Digger Charlie Pauken, JCB Digatron Brandon Arthur, Megalodon Blake Granger, Spider-Man Mike Vaters II, Thor Chelsea VanCleave, Ironman Tony Ochs y Black Panther Bari Musawwir. Esta propuesta sostiene un compromiso cada vez más profundo con acciones de impacto social, acompañando causas que cambian vidas con la misma fuerza con la que sus camiones estremecen estadios enteros, por lo que colaboran con Make-A Wish. Econtrá acá más info sobre las entradas.

El Horizonte de Keops

Desde el 17 de diciembre en el Pabellón Frers de La Rural (Av. Santa Fe 4363, CABA) se vivirá una experiencia de realidad virtual aumentada, un viaje que comenzó hace 4.500 años e invita a ingresar al corazón de la Gran Pirámide de Guiza y retroceder en el tiempo hacia una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo: para sentir, caminar, explorar, y dejarse atravesar por una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. La tecnología nos permite cruzar un umbral imposible en la vida real: descubrir pasadizos ocultos, asomarte a cámaras ancestrales y vivir de cerca una maravilla que cambió para siempre la forma en que entendemos el mundo. Una aventura creada para que grandes y chicos vivan el Egipto Antiguo como si estuvieran ahí.

La Gran Pirámide de Keops y una ceremonia de momificación en un templo, te esperan... Y esta vez, podés entrar. El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide -con una vista de 360° espectacular-, y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

Está basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops, creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del Giza Project de la Universidad de Harvard, esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real para asegurar su autenticidad. Horarios: martes a jueves de 12 a 20, viernes y hasta las 21, sábados de 10 a 21 y domingos de 10 a 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.