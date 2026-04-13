Federico Ottone y el regreso de Ahoradespués: la reconstrucción de un vínculo que trasciende fronteras

Hay obras que nacen con una estrella especial y Ahoradespués es, sin dudas, una de ellas. La pieza, escrita por Guido Zappacosta y ganadora del concurso Contar, regresa a la ciudad este 14 de abril para presentarse todos los martes a las 20 en el Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA). Bajo la dirección de Héctor Díaz, Federico Ottone se pone en la piel de Diego para emprender un viaje minucioso hacia el pasado, intentando rescatar del olvido los fragmentos de la relación con su padre.

El vínculo entre Ottone y Díaz se gestó justamente en el marco del festival Contar, una colaboración que luego abriría puertas hacia proyectos de gran escala: los dos integran el elenco de La Función que Sale Mal. Sin embargo, Ahoradespués conserva una mística particular. Para el actor, el regreso al circuito independiente representa una decisión artística estratégica.:"Siento mucho entusiasmo por volver a un espacio más íntimo como el Callejón; el formato original en el Teatro Picadero era quizás demasiado grande para la naturaleza de esta obra", confiesa Federico sobre este cambio de escala que promete potenciar la cercanía con el espectador.

El cuerpo como archivo del recuerdo

Ponerle el cuerpo a Diego no es una tarea sencilla. La puesta exige un despliegue físico que combina una cancha de fútbol, una enredadera que trepa paredes y hasta un bollo de pizza que leva en tiempo real, elementos que funcionan como anclas de una memoria arbitraria. "El formato unipersonal es un desafío que me deja física y vocalmente agotado después de cada función", revela Ottone. Sin embargo, ese cansancio extremo encuentra su recompensa en el silencio de la sala y el feedback inmediato: "Todo ese esfuerzo se compensa con la respuesta positiva del público y el deseo profundo de continuar con la obra".

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Esa entrega absoluta es lo que ha convertido a esta producción argentina en un fenómeno de exportación, con versiones en preproducción en España, Brasil, Perú y Grecia. En ese tránsito entre lo local y lo global, Fwderico destaca el rol de las redes sociales como un termómetro fundamental para medir el impacto de la historia en quienes la ven. El relato no solo habla de un padre y un hijo, sino de la necesidad humana de repasar y aprender el propio pasado para poder contarlo."Y ahora que llevo seis meses como papá, me toca más de cerca todavía", expresa el intérprete

Un equipo consagrado detrás de escena

La atmósfera emocional de la pieza se termina de construir gracias a un equipo creativo de excelencia. El diseño de iluminación y el espacio escénico están a cargo de Gonzalo Córdova, mientras que el diseño sonoro de Mauro García Barbe y el vestuario de Daniela Dearti terminan de delinear los climas y accidentes geográficos que Diego debe sortear en sus 65 minutos de relato. Con la asistencia de dirección de Mariana Melinc y la producción de Guadalupe Saadi, la obra se presenta como una experiencia necesaria para quienes buscan un teatro que invite a la reflexión profunda. Ahoradespués es una invitación a regarse a uno mismo, a observar cómo crece la enredadera de los recuerdos y, sobre todo, a dejarse atravesar por una historia que, aunque nace de lo particular, termina abrazando una verdad universal. Encontrá acá más info sobre las entradas.