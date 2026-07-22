Festivalito y Sapucay: dos festivales imperdibles para disfrutar durante las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno transcurren a pleno en la Ciudad de Buenos Aires con alternativas culturales diseñadas para todas las edades. Entre las propuestas destacadas de esta semana se encuentran dos festivales con perfiles bien definidos: uno que celebra el auge del folklore tradicional y contemporáneo para adultos, y otro enfocado en brindar una experiencia artística lúdica e inclusiva para los más chicos.

Sapucay, Grito de Fiesta: cuatro noches de folklore en Palermo

El movimiento peñero impulsado por La Porteña celebra su cuarta edición con Sapucay, Grito de Fiesta, un encuentro que busca reafirmar el arrastre del folklore entre las nuevas generaciones. Del miércoles 22 al sábado 25 de julio, la sala Groove (Av. Santa Fe 4389, CABA) será la sede de cuatro jornadas temáticas que combinan referentes consagrados, referentes del recitado criollo y artistas emergentes, con la conducción de Nicolás Membriani y Néstor Ramello, sumado al cierre bailable de cada noche con DJ Tucu Ledesma.

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La grilla abre el miércoles 22 con las actuaciones de Flor Paz, Los Tordos y el show bailable de Sele Vera y Los Pampas. El jueves 23 será el turno de la juventud de Los Zainos, la trayectoria de más de cuatro décadas del Dúo Coplanacu y la fusión festiva de Los Tabaleros. El viernes 24 la programación presentará a Agustina Mas, el dueto norteño de Josué Escudero y Pucho González, y el cierre histórico a cargo de Los Manseros Santiagueños. Por último, el sábado 25 se subirán al escenario Del Mismo Palo, Nati Pastorutti y el cierre con la voz de Nahuel Pennisi. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Festivalito: una tarde lúdica y diversa para las infancias

Para el público infantil, la productora Casa Uno -dirigida por Natalia Fullone- presenta la primera edición de Festivalito, un evento interdisciplinario concebido para niños de 3 a 10 años y sus familias. La cita tendrá lugar el lunes 27 de julio, de 14 a 17, en el espacio ABRA Cultural (Hipólito Yrigoyen 840, CABA).

La jornada está diseñada bajo un enfoque de accesibilidad e inclusión, con una ambientación sensorial adaptada en sonido e iluminación. Durante tres horas funcionarán más de 10 estaciones simultáneas que incluyen talleres de creación artística, narraciones ilustradas en vivo, construcción de murales colaborativos, sector de lectura, glitter bar y un área de café para los adultos acompañantes. En el escenario principal se presentarán los shows en vivo de Mundo Arlequín, con su repertorio de música, teatro y títeres, y el espectáculo Cuentos que se ven, que combina historias contadas y dibujadas en tiempo real. Encontrá acá más info sobre las entradas.