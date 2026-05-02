Gardel en París: un viaje sensorial que derriba mitos y une dos mundos

Por detrás del bronce y el mito, existe un Carlos Gardel de carne y hueso, un artista cuya disciplina y ambición lo llevaron a conquistar Europa en la década del '30. Ese es el corazón de Gardel en París, la conquista del Zorzal, el espectáculo que inicia su segunda temporada este sábado 2 de mayo en el emblemático Teatro Payró (San Martín 766, CABA). Bajo la dirección de Alejandro Cancela, Patricia Bélières invita a hacer un recorrido que fusiona el tango con la canción francesa, en una puesta auspiciada por la Embajada de Francia y el Instituto Francés.

Para Bélières, el vínculo con el tango es una herencia que late desde la infancia. "Soy de familia francesa, pero vivía acá y tenía muchas tías a las que les encantaba el tango. Me acuerdo cuando era chiquita que nos hacían bailar con ellas; siempre se escuchó tango en mi casa junto a otras músicas", recuerda la intérprete. Esa raíz personal se unió con el tiempo a una sólida formación académica en Ciencias del Lenguaje en Francia, permitiéndole integrar el rigor intelectual con la emoción interpretativa. "Todo ese trabajo sobre la letra tuvo la influencia de mi carrera; pude integrar ambos mundos y hubo algo superador", explica en una entrevista exclusiva.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un Gardel minimalista y polifónico

La obra se aleja de la estética convencional del tango para abrazar un estilo minimalista donde "menos es más". Acompañada por Pedro Cecchi en guitarra y Bruno Ludueña en bandoneón, Bélières no intenta imitar al ídolo, sino evocarlo a través de una narración dramatizada y polifónica. "En el espectáculo no se muestra a Gardel, pero se lo siente. Trabajamos un viaje desde el comienzo de su vida hasta el final, intercalando música francesa que se escuchaba en 1928 y tangos", detalla. El guion es un círculo perfecto que comienza y termina con la figura materna: "Le damos muchísima importancia a la relación con su madre, por eso comenzamos con ella en Toulouse y terminamos con ella. Es una obra polifónica porque aparecen las voces de su madre, testimonios de sus amigos y cartas, como la que le escribió a su mamá cuando conoció a Charlie Chaplin".

Incluso el vestuario y la escenografía cargan un valor simbólico que refuerza esta narrativa: "Uso un vestido negro y un chal blanco que tiene un valor fundamental para representar las voces. Según cómo cruzo el chal, simbolizo la voz de la madre o la de un amigo. Es ir a buscar un Gardel de carne y hueso, por eso la gente se emociona tanto", señala la performer.

El rockstar que atrae a las nuevas generaciones

A pesar de lo que podría suponerse, Gardel en París ha logrado capturar el interés de un público joven que redescubre al mito desde una óptica contemporánea. "Han venido muchos jóvenes y me dicen: ‘Yo no sabía que Gardel era un rockstar’. Les encanta la obra porque, aunque no es didáctica sino teatral, aprenden lo que es ser un artista de verdad", comenta Bélières con entusiasmo.

La artista destaca la disciplina casi obsesiva del Zorzal como una lección vigente: "Contamos lo de sus primeras películas y sus videos; los chicos se sorprenden con su disciplina en la búsqueda de canciones y letras. Ser un artista no es una pavadita de subir al escenario, requiere una disciplina que es, en definitiva, lo que libera".

El compromiso de Patricia Bélières con la interculturalidad no se agota en este espectáculo. Actualmente, se encuentra finalizando un disco conceptual titulado "Las francesas del tango", donde investiga la profunda relación entre ambas culturas durante las décadas del '30 y el '40. "Hay una relación muy fuerte, muchos tangos tienen palabras en francés e incluso el lunfardo tiene esa influencia. Investigamos y conseguimos tangos hermosos cantados en francés; siempre busco ese entrecruzamiento de culturas", concluye.

Gardel en París se presentará hoy sábado 2 de mayo y el 6 de junio a las 20 en el Teatro Payró, con nuevas funciones programadas a partir de agosto. Encontrá acá más info sobre las entradas.