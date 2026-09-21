Gustavo Santaolalla estrena Roncoco en el Colón, pero también presentó sus vinos

Luego de tres años sin pisar suelo argentino, Gustavo Santaolalla volvió a Buenos Aires para presentararse en el Teatro Colón hoy lunes 21 de septiembre, a las 20:30 con su Ronroco Tour. Pero unos días antes brindó un mini recital de cuatro temas, secundado por algunos músicos de su banda: con guitarras, un violín y el famoso ronroco, uno de sus instrumentos favoritos del artista, eje principal de su gira.

La ocasión fue presentar sus vinos de la bodega Cielo y Tierra en El Mercado Faena, junto a un menú bien argentino según el pedido del ganador dos veces del Oscar, los platos pensados por el chef Emiliano Yulita recorrieron diferentes regiones del país. La cuidada propuesta gastronómica fue maridada con los vinos del músico, quien terminó la velada cantando algunas de sus composiciones más características.

Fue una noche de comunión, en un ambiente encantador, con una atención de primera y el disfrute colectivo de todo lo que produce este gran artista argentino: su música y su impresionante gama de vinos de edición limitada: etiquetas como Don Juan Nahuel reserva, Don Juan Nahuel, Celador y Callejón de las Brujas albergan un contenido que habla por sí solo

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Una noche mágica

Además, el compositor de la música de las películas Babel y Secreto en la Montaña desarrolló también para el Colón Principio de Extasis, la apuesta más fuerte de nuestro primer coliseo en lo que va de la temporada: basada en el cuento El Aleph, de Jorge Luis Borges, se estrenó el pasado 10 de septiembre con una puesta que incluya al ballet del teatro, coreografía del español Goyo Montero y voz en off de Ricardo Darín.

Al respecto, el propio Gustavo dijo: "Me encantó trabajar con Goyo Montero. Mi experiencia con la danza viene de 1975, cuando el gran Oscar Araiz utilizaba una música que había hecho con Arco Iris y creó un ballet que se llamó Agitor. Lo hizo acá con su ballet, el ballet de Angers, y lo presentó en el Théâtre de la Ville de París. Mi segunda experiencia fue haciendo un musical basado en las partituras de Bajofondo con un coreógrafo argentino, Julio Zurita, y con el coreógrafo Sergio Trujillo, ganador de los Tony Awards en Broadway. Hicimos tres meses en Toronto y en Boston, y ganamos unos premios. Estaba basado en una historia que tenía que ver con los desaparecidos y con lo que pasaba en ese momento.

"Hace como 10 años que queremos hacer cosas con Julio Bocca (hoy director artístico del Colón). Siempre pasaban cosas por las que no se podía dar hasta que surgió esta oportunidad que me atrajo muchísimo. Era una gran prueba. Estoy muy contento: es un gran paso para el Teatro Colón y para la danza en este maravilloso teatro, que siempre estuvo más orientada a lo conservador, que también está bueno. Para Julio también era una gran apuesta: el público y la crítica reaccionaron súper bien".

Y finalmente, sobre Roncoco Tour que debita hoy expresó: "No quiero decir demasiado, lo tienen que ver y experimentar, pero pasan cosas maravillosas". Encontrá acá más info sobre las entradas.