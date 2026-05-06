Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires, un musical para aplaudir de pie

Es imposible empezar a hablar del nuevo musical original que estrenó el Teatro Municipal General San Martín (Av. Corrientes 1530 CABA), Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires, sin arrancar por su protagonista principal, Elena Roger. Si bien es cierto que la gran cantante y actriz se sometió a la idea, texto y dirección de Ricardo Hornos, la propuesta que hilvana las canciones de Charly García para dar un pantallazo de un 1806 turbulento e invadido por extranjeros, lo cierto es que ella sola, con su diminuto cuerpo y su enorme voz, llena la gran sala Martin Coronado del complejo.

Habiendo dicho esto, que sin dudas es un gran acierto de la puesta, también hay que reconocer que está tan bien rodeada que ella se destaca por mérito propio, pero que sus compañeros no le van a saga ni en interpretación ni en las coreografías o en lo que les toca decir. Así conforman un conglomerado compacto que arranca aplausos constantemente en la gran platea del teatro. Y además están apoyados en seis músicos de excelencia que están comandados por quien además ejecuta guitarras, Javier López Del Carril: Carlos Britez, Christine Brebes, Juan Bayón, Lisandro Etala, Francisco Paz y Octavio Estrin.

Ya en el comienzo se ve a la banda adelante de todo haciendo la Intro, y puede quedar la duda de si van a estar toda la obra así. Pero la magia del San Martín se hace inmediatamente después de que terminan y los vemos descender (algo que casi ningún teatro porteño ofrece) para ejecutar sus instrumentos desde el foso. Es un detalle para destacar que hace a la calidad de la propuesta que tiene a varios productores asociados para llevarla adelante con esta calidad: Complejo Teatral de Buenos Aires y Club Media junto con Carlos Mentasti y Alephmedia.

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Las canciones hilvanan la historia

Parte de la sabiduría con que Hornos desarrolló este espectáculo incluye también tomar fragmentos de las canciones más reconocibles de García para enhebrar la historia de la farolera Cassandra (Roger) y así ir cantando la trama. Esto incluye el relato de la vida en el Virreynato del Río de la Plata, la presencia del ejército británico y de otros extranjeros en la ciudad portuaria, y de un representante del soberano español que no inspira confianza (el infame Sobremonte). Vale la pena aclarar que el autor contó con la asesoría de Felipe Pigna para armar el musical.

Sin ahondar en la historia que aquí se recrea, en parte conocida desde el colegio, y otra ignorada u olvidada, en el personaje de Cassandra, a quien todos llaman Charly, confluye la defensa de la ciudad y el ataque al enemigo que intenta conquistar un nuevo puerto para su monarca. Por supuesto que trabaja en equipo con otros patriotas como Santiago de Liniers (que no es criollo), Juan Martín de Pueyrredón y Martín de Álzaga. El desenlace lo conocemos: el general William Carr Beresford depone su avanzada, entrega el sable y los locales incautan las banderas. Pero esta puesta maravillosa además muestra una especie del germen de la argentinidad que tanto nos enorgullece hoy que se agradece.

En un equipo compacto de intérpretes (como ya dijimos) algunos se destacan más por los roles que les han tocado. Así Federico Salles es Liniers y un imponente Pato Witis es Pueyrredón y Alan Madanes compone a un pícaro "encargado de prensa" de la época. Pero que no se los pueda indentificar en una sala tan grande no quiere decir que Christian Alladio, Nath Aponte, Pablo Arias García, Pamela Baigún, Carmela Barsamian, Facundo Basso, Juan Diego Bros, Matías Bruno, Walter Canella, Fede Couts, Francisco Cruzans, Juan Martín Delgado, Abril Ferrería, Angel Hernández, Julián Kohl, Julián Mardirosian, Fernando Margenet, Nicolás Martínez, Luis Rodríguez Echeverría (LARE), Agustín Pérez Costa, Lisa Queti, Violeta Socas, Fernando Ursino, Wally Valli, Pedro Vega o Sebastián Ziliotto no hayan cumplido con su rol de maravillas. Todo lo contrario, están espectaculares con sus voces ensambladas y sus roles ajustados a lo que pide el director. Son más de 30 artistas en escena (que fueron seleccionados en audiciones abiertas).

A su alrededor, toda la parafernalia del teatro municipal, coreografía diseñada por Elizabeth de Chapeaurouge, la dirección asistente de Virginia Magnano, la vocal de Ana Carfi, el diseño de escenografía de Gonzalo Córdoba Estévez (sencillo pero imponente), el de vestuario de Graciela Galán (muy adecuado a la época), el de iluminación de Matías Sendón, que logra crear climas y situaciones; el sonoro de Rodrigo Lavecchia, tan importante en un musical; el de video de Federico Luis Lamas y Johanna Wilhelm; y los arreglos musicales de Murci Bouscayrol y Hornos.

Todo confluye para ganarse los aplausos de pie cuando termina Invasiones I. Y deja al espectador cantando (como cantó durante la obra) y pensando que ojalá el revisionismo histórico tuviera esta calidad y esta capacidad de nutrir al espectador. Las funciones son de miércoles a sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.30, ¡atención!: hasta el 2 de agosto. A no dormirse porque este es uno de esos espectáculos que hay que ver sí o sí. Encontrá acá más info sobre las entradas.