J Balvin, Rubén Blades y Gente de Zona encabezan el line up del Curaçao North Sea Jazz Festival

Del 1 al 5 de septiembre, Curaçao vuelve a convertirse en el epicentro musical del Caribe con una nueva edición del Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJ), que este año confirma su cartelera definitiva y reafirma a la isla como punto de encuentro de culturas, ritmos y públicos de todo el mundo. Convertido ya en una de las citas musicales más relevantes de la región desde su primera edición en 2010, cuando nació como la “hermana caribeña” del histórico North Sea Jazz Festival de Róterdam, mantiene aún intacta su fórmula: grandes figuras internacionales, múltiples escenarios y el marco incomparable de una isla que combina naturaleza, historia y una identidad multicultural única.

Programación 2026

La edición de este año arranca el martes 1 de septiembre con el tradicional concierto de apertura gratuito en el emblemático Kurá Hulanda, a cargo del cantante, pianista y productor cubano Afro 23, quien también será parte del line up principal del sábado. Los tres días centrales del festival -jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de septiembre- se celebrarán, como cada año, en los escenarios del World Trade Center, en Piscadera Bay.

Entre las confirmaciones más recientes de la cartelera 2026 se destacan:

The Jacksons , la legendaria familia del pop, con su espectáculo “The Greatest Hits Show” (viernes 4/9).

, la legendaria familia del pop, con su espectáculo “The Greatest Hits Show” (viernes 4/9). Jeon , referente de la música urbana caribeña nacido en Aruba, cuya canción en papiamento “Bluewave” se convirtió en un himno popular tras la histórica clasificación de Curazao al Mundial de fútbol de 2026 (viernes 4/9).

, referente de la música urbana caribeña nacido en Aruba, cuya canción en papiamento “Bluewave” se convirtió en un himno popular tras la histórica clasificación de Curazao al Mundial de fútbol de 2026 (viernes 4/9). Sean Paul, ícono jamaiquino del dancehall y ganador de reconocimientos internacionales (viernes 4/9).

ícono jamaiquino del dancehall y ganador de reconocimientos internacionales (viernes 4/9). J Balvin, quien encabeza la presencia latina del festival y se presentará el sábado 5 de septiembre, reforzando el vínculo entre la música urbana latinoamericana y esta plataforma internacional.

A ellos se suman estrellas de la música como Gente de Zona, Rubén Blades (con su gira Fotografías junto a la Roberto Delgado Big Band), Toto, Kassav,' Al Dimeola, Bradford Marsalis y Dianne Reeves, Toto, PJ Morton y Jon Batiste, en una programación que combina jazz, soul, pop, música urbana con ritmos caribeños y latinos.

Entradas: disponibles para público local e internacional, con opciones un paquete por las tres jornadas con un valor de 370 euros por jornada. También hay opciones con estadía incluida, con o sin vuelos. Encontrá acá más info sobre las entradas.

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Un festival que impulsa el turismo cultural de la isla

Desde su creación, el Curaçao North Sea Jazz Festival se ha consolidado como una de las apuestas culturales más importantes de la isla para impulsar el turismo internacional a través de la música y las experiencias. Cada edición no sólo reúne a artistas de distintos géneros y generaciones, sino que también invita a los visitantes a descubrir el paisaje urbano, el arte callejero, la gastronomía y los espacios culturales que hacen de Curaçao un destino que va mucho más allá del escenario.

Más allá de la música, la isla continúa consolidándose como uno de los destinos culturales más atractivos del Caribe. Ubicada fuera del cinturón de huracanes, reúne influencias de más de 55 nacionalidades distintas, una convivencia que se refleja en su gastronomía, su arquitectura y la vida cotidiana de sus calles. Su capital, Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es reconocida internacionalmente por las coloridas fachadas de inspiración europea de Handelskade, su arte urbano y una oferta cultural que combina museos, música en vivo y espacios gastronómicos.

A esto se suman más de 35 playas y sitios de buceo de clase mundial, que completan una propuesta donde el turismo cultural, la naturaleza y los grandes eventos musicales conviven en un mismo destino. El festival se ha convertido, con el paso de los años, en una vitrina para mostrar esa riqueza al mundo: una experiencia que va mucho más allá de los conciertos

La actitud de “vive y deja vivir” y una impresionante arquitectura de inspiración europea, ayuda a que sea reconocida por viajeros de distintas nacionalidades como una de las “mejores islas del Caribe”, con sus playas vírgenes y clima idílico.