Juli Coria y el caos de los 30: "En las redes la vida del resto parece perfecta y la tuya cada vez peor"

Para Juli Coria llegar a los 30 no fue exactamente como lo dictaba su fantasía de la infancia: "Cuando era bien chica me imaginaba muy realizada profesionalmente, con mi casa, mi auto y grabando películas en Hollywood", confiesa entre risas en una entrevista exclusiva. Sin embargo, la realidad de su generación en la Argentina la empujó a buscar una voz propia, más auténtica y conectada con el presente. Esa búsqueda decantó en Lo Dejamos Acá, la obra coescrita con Martín Goldber que, tras una exitosa primera temporada, vuelve a la cartelera porteña para confirmar que la vida adulta es, sobre todo, un gran malentendido compartido.

Acompañada en escena por Inti Zúñiga -su histórico socio creativo en redes-, Juli aclara que no se trata de un stand-up sino de una pieza teatral con personajes definidos y una narrativa clara. "La obra habla justamente sobre las crisis que tenemos los jóvenes adultos hoy y la comparativa que uno se hace con sus padres. A esta edad algunos están teniendo hijos, otros se casan y uno entra en crisis. La obra es una invitación a decirte: 'no estás solo en esto'", explica la actriz.

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El refugio en los astros y el chisme

La historia se centra en Gloria, una joven que, paralizada por la incertidumbre, decide espiar a sus vecinas para encontrar respuestas. Allí es donde Juli despliega su versatilidad interpretando tres perfiles astrológicos que representan las tensiones de la época:

Aries : "Muestra al personaje desbordado por la ansiedad y el sobrepensamiento, algo que traen mucho las redes sociales", detalla.

: "Muestra al personaje desbordado por la ansiedad y el sobrepensamiento, algo que traen mucho las redes sociales", detalla. Capricornio : "Representa la autoexigencia extrema con el trabajo, las metas y los objetivos".

: "Representa la autoexigencia extrema con el trabajo, las metas y los objetivos". Géminis: "Es el equilibrio, el personaje que trae el humor, la curiosidad y el chisme; es quien dice realmente lo que le está pasando sin tanto peso".

Para Juli, el rol de Zúñiga es el soporte fundamental en una obra de ritmo vertiginoso: "Él va haciendo varios personajes y es un soporte que me sostiene en escenas con mucho texto y mucha dinámica. Sin él, la obra no se podría hacer". Aquí la entrevista completa:

Uno de los puntos más fuertes de la charla es la mirada crítica de Coria sobre el impacto de la virtualidad en la salud mental de su generación. "Para mí, la problemática actual es aceptar que la expectativa no la vas a cumplir y que eso no está mal. Las redes sociales hacen que la vida del resto parezca perfecta y la tuya cada vez peor. Nos mostramos más felices de lo que estamos", reflexiona con honestidad.

Esa honestidad es la que genera una respuesta inmediata en el público. Juli recuerda con emoción las devoluciones de la temporada pasada: "Hubo mucho agradecimiento. Una chica me dijo que gracias a la obra su novio entendió lo que le pasaba por la cabeza, y otra terminó cortando con el 'chongo' que tenía porque se dio cuenta de que la estaban boludeando. Cuando te das cuenta de que el otro está en la misma, es mucho más alivianador".

Coordenadas para el encuentro

La actriz, formada con maestros como Javier Daulte y Matías Feldman, celebra el regreso a la mística del Teatro Premier (Av. Corrientes 1565, CABA), tras haber recorrido plazas como Mendoza, San Juan y Montevideo. Lo Dejamos Acá se presenta con funciones mensuales programadas para el 1 de mayo y el 5 de junio, siempre a las 22:30. "Es un momento para venir, reírse y dejarse una reflexión de que este caos es sólo un momento que tiene que pasar", concluye la protagonista. Encontrá acá más info sobre las entradas.