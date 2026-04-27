Julián Pucheta y el desafío de Morite, Beba: cuando el más allá se viste de comedia

Por detrás de las luces de la calle Corrientes, en esa "cajita de bombones" que es el Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524xx, CABA), Julián Pucheta se enfrenta a uno de los desafíos más particulares de su prolífica carrera en ¡Morite, Beba!. El actor, que ha transitado desde los grandes musicales como Drácula hasta ficciones como ATAV, se pone ahora en la piel de Nené, una de las dos hermanas encargadas de darle a su mejor amiga la noticia más difícil de digerir: que ya no pertenece al mundo de los vivos.

"Mi personaje es una de las hermanas encargada de la tarea de avisarle a Beba, primero que está muerta y después de tratar de llevarla", explica Julián sobre esta comedia ácida de Virginia Flammini que dirige Gabriel Villalba. Para el actor, revelar este punto de partida no es un problema de narrativa, sino la base del juego que proponen: "Nos pusimos de acuerdo en que no es un spoiler para nada, porque la historia apenas empieza y esto se sabe apenas arrancan las primeras risas. Todo se desarrolla después de eso, y un poco la pregunta que le queda al espectador es: ¿quién quisieras que te venga a buscar cuando eso pase?".

En esta puesta de Jumaro Producciones, el escenario se convierte en un limbo donde el humor y la profundidad conviven en una merienda que tiene poco de inofensiva. Pucheta, junto a Marian Moretti y Marco Gianoli, logran que el tema de la muerte se toque con una sensibilidad que atraviesa al público. "Tocarlo de lleno de una manera humorística no deja de tener sus capas de profundidad. Uno, inevitablemente, se pregunta qué nos pasaría a nosotros. Nos encontramos con una historia que nos atravesaba en muchos sentidos", reflexiona el actor. Aquí la entrevista completa:

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La construcción de Nené y su hermana Chichí fue un proceso meticuloso durante el cual la estética dictó el camino. Julián recuerda con especial detalle el momento en que el personaje apareció frente al espejo: "Vi una peluca pelirroja y cortita, con una redondez muy linda, y dije: ‘Esta es Nené’. A partir de ahí se fue armando el look de cada una. Para nosotros era muy importante el pelo, cómo iba a ser ese cabello". Pero la caracterización fue mucho más allá de lo visual, convirtiéndose en una suerte de reconocimiento a la memoria familiar: "El look de cada vieja está hecho con todo el amor del mundo, porque no deja de ser un homenaje a todas esas mujeres que nos tuvieron a upa: tías, abuelas, ni hablar de las madres. Es un homenaje con humor y con amor sobre todo".

Esa transformación física fue el ancla para encontrar la verdad del personaje en los ensayos. "Desde el primer día necesitaba entender cómo iba a ser el pelo y tener los pequeños taquitos que uso, porque ese zapato te da otra pisada, te hace entender cómo caminaba Nené", confiesa Pucheta. Según el actor, la visión del director fue fundamental para este proceso, ya que "da mucha libertad a la impronta creativa del actor, pero con una guía muy firme a la vez".

A pesar de su vasta experiencia en salas de gran porte, Julián destaca la mística especial de hacer esta obra en el Picadilly, un espacio que describe como un "anfiteatrito" de 300 localidades que permite una conexión inmediata. Para el estreno, el elenco tomó una decisión arriesgada: saltar a escena sin funciones previas para amigos. "Bromeamos con que no tenemos amigos, pero la verdad es que no queríamos ninguna otra opinión del exterior hasta encontrarnos con el público en el estreno. Queríamos encontrarnos con esas opiniones ahí mismo", cuenta con satisfacción. El resultado fue una función que salió "ajustadísima técnica y artísticamente", algo que no siempre sucede en la calle Corrientes y que dejó al elenco con la certeza de que el público no solo se ríe, sino que se emociona.

¡Morite, Beba! se presenta jueves 30 de abril a las 20.30 y viernes 1 de mayo a las 21. Además tendrán funciones y los días 2, 8, 9, de mayo estarán a las 21, mientras que el 15 será a las 21 y el 16 a las 20. Todo para seguir explorando este encuentro entre amigas donde, definitivamente, una merienda nunca es sólo una merienda. Encontrá acá más info sobre las entradas.