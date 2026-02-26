Julieta Otero y el arte de olvidar: "antiayuda" en marzo en el Picadero

Tras agotar localidades durante el mes de diciembre, Julieta Otero regresa al escenario del Teatro Picadero (Pje. Santos Discépolo 1857, CABA) para presentar su unipersonal No Me Acuerdo Las Cosas, una pieza que se mete de lleno en los pliegues de la madurez femenina con el humor ácido que ya es marca registrada de la creadora de Según Roxi. La obra, que se presentará los viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo a las 22, propone un recorrido por los síntomas y efectos secundarios del paso del tiempo, utilizando la "niebla mental" como un hilo conductor que conecta la fisiología con la comedia.

Bajo la dirección de Dalia Gutmann, Otero despliega en escena una tesis sin rigor científico pero con una enorme carga de identificación. En sus propias palabras, el show aborda ese estado confusional vinculado a la pérdida de estrógenos en la perimenopausia, un proceso que puede durar una década y del que se habla poco. Para la actriz, que hoy transita sus 51 años, este "olvido doméstico" de no saber qué se fue a buscar al living o qué se le iba a decir a un hijo por WhatsApp, no es solo un bache de la memoria a corto plazo, sino también una oportunidad para soltar la carga mental y abrazar una etapa más minimalista y auténtica.

La propuesta no se limita al monólogo, sino que se construye como una ficción musical. Julieta, que se reconoce como una no-cantante sin inhibiciones, se apoya en las canciones compuestas por Fran Ruiz Barlett y la dirección musical de Daniel Pragier para darle ritmo a la historia. En escena, la acompaña el músico Germán Halili, mientras la protagonista se permite tocar el piano, la guitarra y el acordeón, instrumentos que forman parte de su ADN familiar. Esta cercanía con el público se potencia en una sala como la del Picadero, donde la calidez del espacio permite que el espectador se sienta parte de esa "confusión" celebratoria. Aquí la entrevista completa:

El equipo creativo que acompaña este regreso incluye a Silvina Sznajder en la asistencia de dirección y entrenamiento vocal, Victoria Naná en el vestuario y Luz Príncipe en el calzado, junto al maquillaje de Valentina Viviers y la puesta visual cuenta con el diseño de pantalla de Eugenia Diaz, las luces del Chino Novelle y la coreografía de Anita Gutiérrez. Con la producción ejecutiva de Gigi Courtade y la gestión de Mariana Birman para Chiaku Producciones, la obra se posiciona como una de las propuestas más potentes de la cartelera porteña actual. Encontrá acá más info sobre las entradas para estas únicas cuatro funciones de marzo.