La alegría del encuentro cara a cara: Dani La Chepi inicia la gira nacional de su nuevo unipersonal

A partir de este fin de semana, la cartelera teatral argentina suma una de las recorridas más esperadas del año. Con el estreno fijado para este viernes 11 de septiembre en La Plata y funciones confirmadas en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, Quilmes, San Isidro, Rosario, Córdoba, Mendoza y Montevideo, entre muchas otras plazas, Dani La Chepi regresa a los escenarios de todo el país con un unipersonal completamente nuevo. Producido por Gustavo Ferrari junto a Roma Produce, el espectáculo cuenta con la dirección general de Noralih Gago, quien también comparte la autoría del libro con la propia protagonista, Daniela Viaggiamari. La puesta reúne sobre el escenario el talento interpretativo de la comediante para dar vida a distintos personajes, combinando pasajes cantados, monólogos y un permanente espacio para la improvisación con la platea.

Antes de subir a la combi para encarar los primeros kilómetros del itinerario, Dani conversó con Vivo Perfil sobre el proceso creativo y el valor inigualable de la risa compartida.

Un entramado de historias donde la cuarta pared desaparece

El armado del show requirió meses de trabajo minucioso y de ensayos para enlazar cada segmento humorístico con las distintas criaturas que habitan la escena. “Lo armamos con Nora, con quien elaboramos juntas desde 2018. Le presento las ideas iniciales y ella, ordenadamente, les busca el hilo desde la dramaturgia. Aunque se lo catalogue como unipersonal, porque estoy sola sobre las tablas, compongo múltiples personajes. Todo debe guardar una cohesión lógica para que la propuesta tenga sentido”, detalló la comediante respecto a la gestación del libreto.

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A diferencia de sus puestas anteriores, la artista decidió que las composiciones no funcionaran como bloques aislados, sino como un coral de voces interconectadas: “Quería que cada figura hablara sobre las mismas temáticas cotidianas desde sus particulares realidades. Hay una anciana chanta de edad indeterminada, una chica de barrio y una joven consumidora de tendencias en TikTok. Todas abordan el mismo debate con vocabularios e ideas opuestas. La propuesta rompe totalmente la cuarta pared; es sumamente interactiva y la improvisación ocupa un rol central”.

Vestuario exprés y el desafío del cara a cara

El despliegue estético exige una dinámica de ritmo vertiginoso para permitir que la intérprete mute de piel a la vista de los espectadores. “Cada personaje posee un diseño de vestuario específico coordinado entre la directora y yo. Desde las pelucas hasta el calzado, la postura física y el lenguaje cambian radicalmente. En los ensayos generales me sorprendió la velocidad para cambiarme entre cuadros, pasando de Mary Carmen a La Chesi o Paz del Hoyo con una estética propia en minutos”, explicó sobre la exigencia técnica. Además en esta oportunidad va a cantar, algo que viene proyectando en su carrera después del trabajo en musicales.

Respecto del ida y vuelta que se genera en las salas de las provincias, la actriz valoró el afecto cercano de los asistentes que se acercan a las puertas de los complejos teatrales: “Disfruto enormemente la magia del circuito itinerante, la prueba de sonido y el café compartido con los técnicos. El contacto con los espectadores no tiene punto de comparación. Me tomo todo el tiempo necesario al terminar cada función para sacarme fotos, escuchar las anécdotas de la gente y recibir el cariño de quienes se acercan. La calidez del público es un regalo único”.

Cronograma de la gira 2026

11 de septiembre: La Plata

12 de septiembre: CABA

13 de septiembre: Quilmes

19 de septiembre: Rosario

25 de septiembre: San Isidro

26 de septiembre: El Palomar

27 de septiembre: Morón

2 de octubre: General Roca

3 de octubre: Cipolletti

4 de octubre: Neuquén

10 de octubre: Córdoba

17 de octubre: Lomas de Zamora

22 de octubre: Montevideo (Uruguay)

30 de octubre: Mendoza

31 de octubre: San Juan

1 de noviembre: San Luis

7 de noviembre: Mar del Plata

20 de noviembre: Jujuy

21 de noviembre: Salta

22 de noviembre: Tucumán

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