La Compañía Síndrome de Eureka convierte una zapatería de 1972 en una bomba de tiempo

Tras el éxito sostenido de Damas Bravas, La Compañía Síndrome de Eureka regresa con La Zapatería (Crónica de mujeres calzadas), una comedia escrita y dirigida por Alfredo Allende que ofrece funciones los sábados a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA), combinando política, enredos y una mirada femenina sobre el pasado que dialoga de inmediato con el presente.

Un plan subversivo entre hormas y carteras

El año es 1972. En plena ebullición ideológica de la época, un comercio aparentemente inofensivo de una calle porteña se transforma en el epicentro de un delirante operativo clandestino. Cinco mujeres -empleadas, clientas y proveedoras- confluyen en el local con un objetivo tan ambicioso como caótico: armar un grupo comando para la liberación femenina que planea un secuestro en el sótano. Lejos de la solemnidad con la que habitualmente se narran los '70, la obra mixtura realismo, vodevil y teatro musical. "El tema es que a estas mujeres les cuesta bastante hacer este grupo comando, nos pasan un montón de cosas y esa es la línea general de lo que sucede en esa zapatería de barrio", revela Florencia Pineda.

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Norita, los Beatles y el humor de época

Dentro de este particular escuadrón, cada integrante aporta una voz y un color diferente: hay una paraguaya, dos mujeres que viven su amor libremente en una época de fuertes restricciones, la ex espoda de un comisario y Norita, nuestra entrevistada, quien se suma al complot desde una ingenuidad entrañable. “Soy una de las empleadas de la zapatería. Es la chica que menos entiende de toda la situación; acepta estar ahí porque está copada con sus amigas y quiere pertenecer a algún grupo, pero ella cree en el amor, en los Beatles, está en otra”, detalla sobre su rol.

Con una estética muy cuidada que incluye pollera por debajo de la rodilla, camisa bordada, saquito y zapatitos guillerminas de taco, Norita transita el operativo revolucionario pensando en la hora de volver a casa con la bobe. “Ella es de familia judía, tiene su bobe, pero cumple algunos ritos tranquilos. Está ahí porque le da intriga hacer algo loco, aunque no entiende muy bien de qué se trata ni para qué hacerlo; a ella le parece divertido”.

Acompañan a la actriz Flor Orce, Julia Nardozza, Florencia Patiño y Mirna Cabrera. La puesta tiene diseño y realización de escenografía y vestuario de Clara Hecker y Gerardo Porión, pelucas de Rosi Bonetto, diseño de luces de Facundo Cohen, maquillaje de Romina Tischelman y puesta coreográfica de Gabi Goldberg.

El arte de hacer reír en tiempos difíciles

Con más de quince años de trayectoria autogestionada como cooperativa teatral, la Compañía Síndrome de Eureka —conformada por Julia Nardozza, Flor Orce, Mirna Cabrera, Florencia Patiño y Florencia Pineda— ha consolidado una complicidad única sobre las tablas. Para este cuarto espectáculo, el desafío de superarse implicó una particular decisión creativa: "Entre todas tomamos la decisión de elegir un personaje que no tenga nada que ver con el que hacíamos en Damas Bravas, para buscar otra búsqueda, otro color".

Ese riesgo dio frutos inmediatos en el estreno. "Fue una fiesta, fue hermoso. Teníamos un poco de temor porque teníamos que igualar o mejorar lo que logramos con Damas Bravas, que va por su quinta temporada. Pero la respuesta del público nos superó; la gente se ríe muchísimo y nos demuestra que hay una necesidad enorme de reírse en esta época", concluye la actriz, invitando a sumergirse en esta comedia donde la historia, los zapatos y las contradicciones humanas se calzan a la perfección.

Las funciones son los sábados a las a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.