La espera terminó: ¡Mocedades cantará en Buenos Aires en mayo!

Desde los acordes inconfundibles de Eres Tú hasta el presente de Peregrina, la historia de Mocedades es, en esencia, la historia de la canción romántica en español. Sin embargo, para el público argentino esa historia se contaba a la distancia desde hacía demasiado tiempo. Tras más de 20 años sin pisar suelo porteño y luego de una postergación forzada hace pocos años que dejó a todos con ganas de más, la agrupación finalmente en Buenos Aires el martes 12 de mayo a las 21 en el Teatro Coliseo (M. T. de Alvear 1125, CABA).

"Te puedo confirmar que las ganas de regresar son las mismas o más que cuando hablamos la última vez; ahora sí ya no va a haber marcha atrás", aseguró José Miguel González, miembro de la formación que hoy lidera la fundadora Izaskun Uranga durante una entrevista exclusiva. Para el cantante que intregra la agrupación junto a Idoia Uranga, Rosa Rodríguez, María Santamaría y Toni Menguiano, la Argentina ha sido una plaza intermitente pero siempre anhelada: "Mocedades necesitaba de la Argentina y no podía dejar pasar un año más estando en Lima, Asunción o Bogotá sin estar en Buenos Aires. Es el país más anhelado para todos nosotros".

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Tres generaciones de romance en escena

El show no será un concierto más, sino un encuentro de patrimonios musicales. Bajo el nombre de su gira mundial Si Tú Me Dices Ven, la velada contará con la participación estelar del Maestro Rafael Basurto -la última voz original de Los Panchos- y de Alex Fernández, el heredero de la dinastía mexicana de Vicente y Alejandro. Esta unión entre los artistas busca celebrar la esencia del bolero y la balada que, según González, vive hoy una "segunda ola" de éxito: "La gente se cansó de letras abominables y está regresando el amor por las buenas composiciones", reflexiona sobre el panorama actual. Lejos de ser un espectáculo sólo para nostálgicos, el grupo nota un fenómeno de rejuvenecimiento en sus plateas: "Después de la pandemia, mucha gente joven empezó a valorar las cosas auténticas. Hoy, en conciertos masivos, vemos gente de 20 y 30 años; de hecho, son más los que nos escuchan de 45 para abajo que de 50 para arriba". Aquí la entrevista completa:



Para González, Buenos Aires es mucho más que un destino de gira; es una ciudad que lo emociona en cada rincón. "Argentina es una gran generadora de música hermosa, desde Atahualpa Yupanqui hasta Gardel, pasando por Alberto Cortez o Cacho Castaña. Tiene un cruce de culturas que la hace única", comenta con entusiasmo sobre sus planes de disfrutar del "candor" porteño y de su gastronomía durante la visita. Esa misma pasión es la que mantiene vivo a un grupo que ya superó las seis décadas de trayectoria ininterrumpida, un hito que atribuyen a la generosidad de sus integrantes. "Cuando uno dice 'no soy el fin en sí mismo, sino que el fin es el propio grupo', todo funciona. Poner la continuidad por encima de cualquier adversidad es lo que nos permite seguir grabando y girando", concluye a la espera de concretar el ansiado reencuentro. Acá más info sobre las entradas