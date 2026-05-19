La Intrigante: el delirio y la ambición de la reina que no pudo ser

¿Quién fue realmente esa mujer que la historia oficial suele despachar como una "intrigante" o una conspiradora? Bajo la dirección de Jimena del Pozo Peñalva y con la pluma de Juan Ignacio Fernández, la obra La Intrigante devela el misterio los miércoles a las 21 en Nün Teatro Bar (Juan Ramirez de Velasco 419, CABA), para rescatar del olvido a Carlota Joaquina Teresa Cayetana de Borbón. Una figura que, según explica su protagonista Bárbara Massó, habitó un umbral de época donde la ambición femenina era sospechada de delirio.

"Carlota era la primogénita del Rey de España, debería haber sido reina, pero la mandaron a Portugal a los 10 años. Tenía una ambición de poder que le correspondía por derecho", analiza Massó sobre este personaje que terminó exiliada en Brasil mientras Napoleón derribaba las monarquías europeas. La actriz destaca la dualidad de una mujer "hipercatólica y monárquica", pero que a la vez funcionó como una adelantada al reclamar una autoridad que el mundo de entonces le negó.

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Un laboratorio entre telas y pelucas

La composición del personaje no fue sólo una búsqueda intelectual sino un desafío físico extremo. Massó recuerda con humor su primera prueba de vestuario, diseñado por Uriel Cistaro: "Casi me agarra un ataque de pánico con la cantidad de tela. Me pusieron el corsé y pensé que no iba a poder actuar". Sin embargo, ese agobio textil se convirtió en su mayor aliado para comprender a esa europea sofocada por el calor de Rio de Janeiro.

La caracterización se completa con un maquillaje exagerado y pelucas contundentes de Alejo Moises que alcanzan los 50 centímetros. "No podría pensar la actuación sin ese vestuario. Ayuda a comprender lo expresivo; con tanta máscara real, el cuerpo tiene que atravesar todo eso para que la emoción llegue", explica la actriz. Esa potencia visual se amalgama con la puesta en escena de Facundo David y la dirección coreográfica de Rodrigo Onasis Arena, creando un clima que oscila entre lo barroco y lo pop. Aquí al entrevista completa:



Uno de los puntos más fascinantes de la obra es el vínculo de Carlota con nuestra propia historia, un detalle que el público suele descubrir en la platea: "Fue casi reina del Río de la Plata. Hubo un grupo, entre los que estaba Manuel Belgrano, que creía que su figura podía servir para sus negocios en el Virreinato", relata Bárbara. Esa faceta desconocida genera un enganche inmediato con el espectador, que pasa de la lección de historia al disfrute del juego escénico.

Sobre el escenario Massó no está sola. Cuenta con el soporte de Ariel Mele, quien interpreta a su vasallo, y la música original en vivo de Gali Dundun. El vínculo entre la reina y su paje es, según la actriz, lo que le da "tierra" a un texto poético y complejo: "Cada miércoles es un laboratorio. Con Ariel encontramos el balance entre el rigor de las fechas históricas y el desparpajo pasional. Él me da mucho soporte escénico para transitar momentos de vulnerabilidad e histrionismo".

El equipo de La Intrigante.

Con la producción general de María Carámbula y la producción ejecutiva de Marcia Rivas, La Intrigante invita a descubrir a una mujer que, lejos de ser sólo una víctima o una victimaria, fue un personaje de una complejidad arrolladora. Entre intrigas y deseos, la obra se planta como un espejo de un tiempo que, como el presente, sigue lidiando con las tensiones de la autoridad femenina. Las funciones son todos los miércoles a las 21. Encontrá acá más info sobre las entradas.