La Profecía del Albergue: la nueva locura de la dupla Manasseri-Provenzano

El equipo de Phepandú, exitoso con El Funeral de los Objetos, llegó al Paseo La Plaza con una nueva propuesta entre policial y comedia: La Profecía del Albergue.

La nueva composición de Nicolás Manasseri y Fernanda Provenzano se apoya esencialmente en un thriller atemporal que se desarrolla en un pueblito del interior de Santa Fe y plantea un nuevo disparate, que le gusta mucho al público que los sigue.

Esta es una comedia musical de enredos, sobreactuada a propósito, y que brinda mucho lucimiento a los cantantes. La dupla creativa se ocupó hasta del más mínimo detalle (como usar valijas de cuero de colores que remiten a los años ‘70), una escenografía que aporta un toque simpático al armado y hasta la iluminación, como cabeza de un equipo de talentos.

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Desde la dirección musical y arreglos de Facundo Cicciu a las actuaciones de los creadores junto a Renzo Morello, Manuela Perón, Matías Acosta (fantástico) y Eugenia Fernández, el resultado es un compendio de carcajadas por parte del espectador mientras arriba del escenario abundan tanto la ilusión como el doble sentido, que llevan a un final inesperado.

Las funciones de esta nueva apuesta son los jueves a las 20 en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660. CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.