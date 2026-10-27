La realidad como trituradora en La Muerte ya no es Noticia

¿Qué sucede cuando quienes tienen la tarea de contar la realidad terminan atrapados e involucrados en aquello que relatan? Bajo esta premisa inquietante desembarca en la escena porteña La Muerte ya no es Noticia, una dramaturgia del autor, periodista y director Alejandro Stilman, que tendrá su estreno oficial el domingo 8 de noviembre a las 17 en Código Montesco Teatro (Gorriti 3956, CABA), ofreciendo cuatro únicas funciones los domingos de noviembre.

La trama se ambienta en la agitada redacción de un periódico. Allí, un periodista acorralado recibe una misión casi imposible: lograr una entrevista cara a cara entre dos figuras irreconciliables -una vehemente directora de teatro y el despiadado crítico teatral que destruye sistemáticamente sus obras-. Si no consigue reunir a ambos, sufrirá un castigo letal para su carrera: ser relegado nuevamente a la sección de Policiales. Mientras la tensión escala y las fronteras entre realidad y ficción comienzan a borrarse, en el subsuelo del edificio un archivista escanea y tritura incansablemente los papeles del archivo histórico. Esa trituradora mecánica se erige como un personaje omnipresente que simboliza la muerte del papel frente a la vorágine de la era digital.

La génesis de un título impulsado por el vértigo contemporáneo

La obra-—que transita sus 70 minutos con todo el elenco permanentemente en escena- nació de una profunda reflexión del autor sobre el impacto de la información y la pérdida de sensibilidad frente a la tragedia cotidiana. "La verdad, la precipitación de lo que fue configurando el título tuvo que ver con la sobreinformación sobre las tragedias mundiales y los conflictos internacionales. Recibir noticias atroces todos los días y ver que se vuelven paisaje nos resulta impactante. Venía barajando la idea de que con tanta red social, fake news e inteligencia artificial, la noticia misma había dejado de ser noticia. Con el vértigo y el encimamiento diario de novedades, todo se aplana y se vuelve effímero, hasta que el concepto maduró en el título: la muerte ya no es noticia", revela Stilman.

Alejandro Stilman.



Con una prolífica trayectoria como narrador que le valió importantes reconocimientos internacionales -como el Concurso Internacional de Cuentos Julio Cortázar de Casa de las Américas en Cuba, el Premio Caza de Letras de la UNAM en México y distinciones en el New York Festival Radio Awards-, Stilman concibió inicialmente el proyecto bajo una forma literaria antes de trasladarlo a las tablas.

"Empezó siendo un relato largo, una pequeña novela. Después de completado ese proceso con la escritura narrativa, empecé a ensayar una mudanza al escenario. Como son seis personajes en total, los fui desmontando en monólogos individuales para que, iniciados los ensayos, pudieran dialogar entre sí y hacer que la historia fluyera de manera genuinamente teatral", explica el director.

Lejos de imponer una mirada rígida sobre el texto original, la experiencia del ensayo aportó capas decisivas al montaje: "El material que ofrecen los actores es tan rico que sería una necedad no ser receptivo a lo que sucede en el proceso. No se modificó el eje ni el destino de la historia, pero sí se perfilaron matices de los personajes que no estaban en los cálculos iniciales".

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La trituradora como metáfora de un tiempo que borra la memoria

En pleno debate sobre la cultura analógica y el avance de la virtualidad, La Muerte ya noe s Noticia pone el acento en la fragilidad de la memoria contemporánea y la deshumanización cotidiana. "Además del tema central de la muerte y el ambiente periodístico, la obra toca el tránsito entre lo analógico y lo digital. Tiempo atrás leí una reflexión sobre cómo esta subida constante de todo a la nube nos hace correr el riesgo de que, el día de mañana, la información almacenada desaparezca o sea modificada, quitándonos partes enteras de la historia. En escena, la trituradora de papel es muy tangible: representa este tiempo que nos tritura. La información nos tritura y los registros de la memoria están siendo destruidos", reflexiona el autor.

Y añade sobre el dilema humano que atraviesa la pieza: "Toda esta etapa nos está socavando tanto que por momentos nos olvidamos de quiénes somos. Nos estamos vaciando, sin saber muy bien hacia dónde vamos ni en quiénes nos estamos convirtiendo. La obra nos plantea ese interrogante fundamental: ¿estamos siendo quienes realmente queremos ser o nos estamos perdiendo en el intento?".

Un elenco plural y la aventura de dirigir en familia

Para dar vida a esta redacción teatral, Stilman armó un sólido elenco, combinando la frescura de nuevos talentos convocados por audiciones con una colaboración muy especial en el ámbito personal. "En su mayoría fue a través de audiciones abiertas en Alternativa Teatral, y logré una certeza física y actoral con la que estoy feliz. Pero además me di un lujo hermoso: convocar a mi hijo Iván para que trabaje en la obra. Él es muy perceptivo, capta todo rapidísimo y aporta una mirada generacional fresca. Los chicos que hacen teatro hoy tienen otro punto de vista que te nutre y te alimenta. Se armó una banda maravillosa de gente muy empática que va a contramano del aislamiento actual", destaca el director entre risas.

Integrado por Valeria Blanco, Stella Maris Previsdomini, Javier Nocetti, Alberto Sartorio, Ailén Denise Rosales e Iván Stilman, la puesta suma el trabajo escénico de Nathalia Macías en asistencia de dirección, Lucrecia Garrido en producción general, Tabasco en escenografía, María Paulete en vestuario y Zai Nuñez en el diseño de iluminación.

La Muerte ya no es Noticia se presenta como un convite imperdible para reflexionar sobre los límites del periodismo, el rol de la crítica cultural y las formas en que construimos la verdad en el siglo XXI. Las funciones se llevarán a cabo los domingos 8, 15, 22 y 29 de noviembre a las 17 en Código Montesco Teatro (Gorriti 3956, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.