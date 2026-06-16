La sala teatral de Escobar reabrió sus puertas: el Seminari vuelve a brillar

El Teatro Seminari-Cine Italia vivió una noche inolvidable con su reapertura oficial luego de las obras de remodelación impulsadas por la Municipalidad de Escobar. En una gala cargada de emoción, cultura y reconocimiento a la historia local, el emblemático edificio volvió a abrir sus puertas reafirmando su rol como uno de los principales polos culturales de la zona. La ceremonia contó con un concierto de apertura de la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón, una actuación especial de Inés Estévez, la participación de Luisa Kuliok con la lectura de un texto alusivo a la recuperación del espacio, un homenaje a Eleonora Cassano por su trayectoria y su vínculo con la comunidad escobarense, la presentación del musical Drácula, la resurrección de Pepe Cibrián, y un destacado cierre a cargo de la Orquesta de Cámara de Escobar.

La conducción estuvo a cargo de Christian Sancho y Celeste Muriega, mientras que entre los invitados se encontraban reconocidas figuras del espectáculo como Anita Martínez, Diego Topa, Julián Labruna, Fernanda Vives, Sebastián Cobelli, Nicolás Pauls y Matías Camisani.

Durante el acto, el intendente Ariel Sujarchuk destacó la importancia de la inversión cultural como motor de desarrollo social y económico. “Un teatro que funciona es también una pequeña industria local. Los municipios que invierten en cultura construyen identidad y economía al mismo tiempo”, expresó.

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Una historia que atraviesa generaciones

Inaugurado en 1889 como sede de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, el edificio del Teatro Seminari es uno de los patrimonios culturales más importantes de Escobar. A lo largo de más de 137 años albergó distintos espacios teatrales y cinematográficos que marcaron la vida de generaciones de vecinos. Recuperado por el Municipio en 1998 y reinaugurado con el nombre de Tomás Seminari, el histórico edificio fue restaurado integralmente tras su cierre en 2015 y volvió a abrir sus puertas en 2018. En 2024 fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Hoy, con una nueva puesta en valor, el Teatro Seminari-Cine Italia reafirma su compromiso con la cultura, la memoria y el desarrollo de la comunidad, consolidándose como un símbolo de identidad y encuentro para toda la región.

Las obras demandaron una importante inversión e incluyeron el reemplazo integral de las butacas, la restauración del histórico piso de pinotea, la colocación de nuevas alfombras, mejoras en los espacios de circulación, trabajos generales de pintura y la renovación del sistema lumínico. Todas las intervenciones fueron realizadas respetando la arquitectura y el espíritu originales del edificio.

Tras la reinauguración, el Teatro Seminari recibirá durante las próximas semanas a destacados artistas y espectáculos, entre ellos Diego Capusotto con Tirria, la obra Mi amiga y yo y a Gabriel Rolón con Palabra Plena.

Por su parte, el Cine Italia celebrará el mes de reapertura con promociones especiales y proyectará títulos como Scary Movie 6, Amos del Universo y Toy Story 5. Además, la Sala B ofrecerá funciones gratuitas dedicadas a grandes musicales internacionales como Mamma Mia!, Wicked, Los Productores, Los Miserables y El Fantasma de la Ópera.