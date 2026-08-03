La Semana del Diluvio: un misterio teatral en el corazón del desierto francés que estrena mundialmente en Buenos Aires

Un hotel de provincia atrapado por un temporal furioso que amenaza con aislarlo todo. Una mujer que llega exhausta, huyendo de un pasado oscuro y al borde del colapso. Una dueña de casa que, a punto de cerrar por vacaciones, decide albergarla llevada por la compasión. Y de pronto, la aparición imprevista de un hombre que llega con veinte años de retraso y la ciega convicción de que el tiempo se puede detener. Ese es el punto de partida de La Semana del Diluvio, la nueva e inquietante pieza dramática de la reconocida autora española Eva Hibernia, que llega bajo la dirección y el diseño estético integral de Alejandro Giles.

Con un elenco encabezado por Cecilia Chiarandini, Merceditas Elordi y Kevin Schiele, la propuesta tendrá su esperadísimo estreno mundial a partir del lunes 3 de agosto a las 20 en la sala de Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA). Por eso, a días del debut, Schiele reveló en una entrevista exclusiva los pormenores de esta puesta realista y poética. Además habló del desafío de ponerse en la piel de un personaje complejo y distante a sus convicciones, y la expectativa por encabezar una obra que, tras su paso por el teatro local, desembarcará en los escenarios de Barcelona.

Vivo Perfil - La trama que plantea la dramaturga propone muchos enigmas. ¿Qué fue lo primero que te atrapó cuando leíste el texto por primera vez?

Kevin Schiele - Me atrajo de inmediato por su complejidad y esa fascinante ambigüedad que maneja. No es para nada una historia lineal; me exigió varias lecturas atentas para terminar de descifrar la trama profunda y entender cabalmente qué le pasa a cada uno de los personajes. Luego, en el trabajo diario con el elenco y Alejandro Giles en los ensayos, nos fuimos empapando de ese ambiente. Además, me convocó el hecho de enfrentar a un personaje sumamente lejano a mí, algo que siempre representa un desafío estimulante como actor.





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VP - Interpretás a André, este hombre que aparece imprevistamente en el hotel en medio de la tormenta. ¿Cómo podrías definirlo?

KS - André llega a esta hostería en la campiña francesa a cumplir con un encuentro pactado dos décadas atrás. Es un tipo bastante particular y con aristas complejas. Tiene una mirada marcadamente egoísta y un accionar bastante machista, hábitos y posturas de las cuales intento distanciarme en mi vida cotidiana. Construir esa psicología, sin caer en el juzgamiento del personaje, fue un proceso intenso.

VP - ¿Tuviste que recurrir a referencias concretas o experiencias personales para darle vida?

KS - Trabajé bastante con imágenes de personas y situaciones que conocí a lo largo del tiempo, pero también suelo apoyarme mucho en disparadores visuales: fotografías, materiales pictóricos e incluso referencias del comportamiento animal que me ayudan a alcanzar determinados estados emocionales y corporales. Todo eso me sirvió para estructurar la postura y la energía con la que él irrumpiera en escena.

VP - Se da una dinámica muy interesante con este estreno, porque la obra debuta en la Argentina antes que en la tierra de su autora...

KS - Es una alegría enorme. Efectivamente, Buenos Aires recibe el estreno mundial en castellano y, un mes y medio después -aproximadamente entre septiembre y octubre-, la obra se va a estrenar en Barcelona, en catalán y con un elenco local. Nos genera una linda expectativa abrir el camino desde acá.

VP - ¿De qué manera invitarías al público a sumergirse en este misterio sin revelar los giros centrales de la obra?

KS - La fuerza del texto radica en que la gente se va a enganchar desde el minuto uno si se presta al juego de estar muy atenta a cada detalle del diálogo. La obra arranca con la llegada de la protagonista en un estado de mucha alteración; parece escapar de algo, pero no sabemos de qué. La dueña del hotel se apiada de ella y se empieza a tejer un vínculo conmovedor. De a poco, el espectador se va volviendo un cómplice que reconstruye el rompecabezas de lo que les pasa a estas mujeres, hasta que la irrupción de mi personaje descoloca todo lo establecido.

VP - El título remite a un temporal implacable. ¿El diluvio funciona como un personaje más dentro de la puesta?

KS - Actúa como un condicionante dramático fundamental. El agua cerca el lugar e impide que cualquiera se acerque; por eso la llegada de André resulta tan insólita e inquietante para la dueña del hotel, pues nadie debería poder transitar en esas condiciones. Ese aislamiento genera una atmósfera contenida donde los secretos inevitablemente terminan saliendo a la luz.





VP - Esa tensión claustrofóbica contrasta con la propuesta escénica. ¿Cómo está planteado el espacio?

KS - Es una puesta de corte realista pero muy cuidada estéticamente. Transcurre íntegramente en un mismo espacio a lo largo de esa semana de lluvia: el gran salón del hotel con la perspectiva del jardín hacia el fondo. Hay un despliegue muy rico de escenografía y utilería que te traslada de inmediato a esa campiña aislada.

VP - ¿Cómo vivieron el proceso de ensayos bajo la mirada de Alejandro Giles?

KS - Trabajar con Alejandro es un placer absoluto. Es un director sumamente preciso, que tiene absolutamente claro qué atmósfera busca en cada escena. Me abrió la cabeza para encarar este proceso y encontrar la evolución y el arco dramático del personaje, que cambia drásticamente respecto de cómo se lo percibe en un comienzo. Llegamos al estreno muy preparados, habiendo ensayado muchísimo y con la felicidad de dar a conocer una obra tan sensible.

Esta propuesta, que cuenta con música de Braian Arévalo, iluminación de Giles y Edgardo Aguilar, audiovisual de Fernando Del Castillo, asistencia de producción de Candela Pérez Torres y de dirección de Vanina Rivera, tendrá funciones los lunes a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.