La vida de un empresario argentino llega hoy al musical

Hoy lunes 19 de octubre, a las 20.30, en el Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348, CABA) se estrena la obra de Damián Mahler (música) y Carlos Abregú (libro) Enrique Shaw, Peregrino del Bien Común. Presentada por BANUEV (Buenos Aires por una Nueva Evangelización), la puesta cobra especial relevancia tras la aprobación del milagro atribuido a la intercesión de Enrique Shaw por parte del papa León XIV, un paso decisivo hacia su beatificación.

La historia de Enrique Shaw, el empresario argentino que hizo de la dignidad humana y el bien común los pilares de su vida profesional, llega al escenario con un musical que recorre su historia, sus convicciones y el legado de un hombre que entendió que la empresa también puede ser un espacio de servicio a los demás.

Con más de 40 artistas en escena, la producción combina canto, actuación y danza. Y reparasa la vida de este argentino a través de un recorrido cronológico por los momentos fundamentales. El espectáculo invita a descubrir a un hombre que supo integrar su profunda fe cristiana con el compromiso familiar y una manera innovadora de ejercer el liderazgo empresarial.

Un empresario que puso a las personas en el centro

Nacido en 1921, Enrique Shaw fue oficial de la Armada Argentina, esposo de Cecilia Bunge, padre de nueve hijos y destacado empresario. Como directivo de Cristalerías Rigolleau, promovió una concepción humanista de la actividad empresarial, convencido de que los trabajadores no eran simplemente parte de un proceso productivo, sino personas cuya dignidad y bienestar debían ocupar un lugar central en las decisiones de una organización.

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En 1952 fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), con el propósito de promover una dirigencia comprometida con los valores cristianos y el bien común. Su testimonio se caracterizó por la búsqueda constante de coherencia entre sus convicciones y sus acciones, tanto en su vida familiar como en el ámbito laboral.

Uno de los episodios más conmovedores de su historia ocurrió durante la enfermedad que finalmente le costó la vida, en 1962. Cuando necesitó transfusiones de sangre, numerosos trabajadores de la empresa se acercaron para donar. El gesto reflejó el vínculo de cercanía, respeto y solidaridad que había construido con ellos.

Actúan Emanuel Heredia Vouillat, Cintia Arévalo, Marcelo Filardo, Nicolas Sousa, Juana Fagan, Olivia Gaffet y Flor Gomez Riq. Además cuenta con coreografía de Laura Scorza y dirección coral de Juan Ignacio Stramucci.

La aprobación de un milagro, un paso decisivo hacia la beatificación

El legado de Shaw mantiene plena vigencia y su camino hacia los altares acaba de alcanzar un hito fundamental. En 2021, el papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró venerable. Posteriormente, el 18 de diciembre de 2025, el papa León XIV aprobó el decreto que reconoce un milagro atribuido a su intercesión, un paso decisivo en el proceso que permitirá su beatificación.

Este reconocimiento pone de relieve la actualidad de su testimonio: un hombre que entendió la fe no como una declaración de principios, sino como un compromiso cotidiano con su familia, sus trabajadores y la sociedad. En ese contexto,esta propuesta teatral trasciende el relato biográfico para proponer una reflexión sobre el liderazgo, la responsabilidad social y el sentido del trabajo. Su historia invita a pensar cómo las decisiones individuales y empresariales pueden contribuir a una sociedad más justa, en la que el desarrollo económico y la dignidad de las personas sean valores inseparables.

Con una única función este lunes, encontrá acá más info sobre las entradas.