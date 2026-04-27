Las Invasiones Inglesas cobran vida en un musical con Elena Roger y canciones de Charly García

Elena Roger estrenó una ópera rock sobre las Invasiones Inglesas narrada a través de las canciones de Charly García. La propuesta cuenta con idea, libro y dirección de Ricardo Hornos, arreglos musicales de Murci Bouscayrol, coreografía diseñada por Elizabeth de Chapeaurouge y como directora asistente a Virginia Magnano. Con el nombre de Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires, esta una ópera rock se ofrece en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín.

El espectáculo cuenta con más de 30 artistas en escena que fueron seleccionados en audiciones abiertas y además con una banda en vivo, ofrece una mirada contemporánea sobre un episodio fundacional de la historia argentina: la primera invasión inglesa de 1806.

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A partir de una ambiciosa puesta en escena, que cuenta con gran despliegue, la obra refleja los momentos de desconcierto y resistencia que precedieron a la defensa del Río de la Plata, a través del universo musical del incomparable Charly García. Hornos define a Invasiones I: No Bombardeen Buenos Aires como “una ópera rock que propone una ficcionalización histórica sobre un episodio clave de nuestra historia, creada a través de la obra de uno de los artistas esenciales de la música argentina". El director comenta que “el guion contiene múltiples guiños para fanáticos de Charly, como el hecho de que la protagonista se llame Cassandra -en referencia a la banda Cassandra Lange y al mito griego al que García alude en El Tuerto y los Ciegos- o que durante la obra, Cassandra responda también al nombre de Charly”.

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“Para contar el devenir de las Invasiones Inglesas, además de los próceres habituales, recurrimos a personajes ficticios, principalmente los faroleros, que funcionan como un coro griego y representan simbólicamente la influencia que la masonería y otras sociedades secretas tendrían en las revoluciones latinoamericanas”, completa Hornos.

La trama de Invasiones gira en torno a Cassandra -interpretada por Roger- una muchacha que, debido a circunstancias fuera de su control, encuentra refugio entre los faroleros, quienes en esa época también cumplían la función de sereno. Junto a esta gran intérprete trabajan: Christian Alladio, Nath Aponte, Pablo Arias Garcia, Pamela Baigun, Carmela Barsamian, Facundo Basso, Juan Diego Bros, Matías Bruno, Walter Canella, Fede Couts, Francisco Cruzans, Juan Martín Delgado, Abril Ferrería, Angel Hernández, Julián Kohl, Alan Madanes, Julián Mardirosian, Fernando Margenet, Nicolás Martínez, Luis Rodríguez Echeverría (LARE), Agustín Pérez Costa, Lisa Queti, Federico Salles, Violeta Socas, Fernando Ursino, Wally Valli, Pedro Vega, Pato Witis y Sebastián Ziliotto.

Además, los músicos en escena son: Javier López Del Carril (guitarra acústica y eléctrica, además de director musical), Carlos Britez (piano), Christine Brebes (violín y sintetizador), Juan Bayón (bajo), Lisandro Etala (guitarra eléctrica), Francisco Paz (batería) y Octavio Estrin (efectos de sonido y sintetizador).

El rubro técnico se completo con la dirección vocal de Ana Carfi, el diseño de escenografía de Gonzalo Córdoba Estévez, el de vestuario de Graciela Galán, el de iluminación de Matías Sendón, el sonoro de Rodrigo Lavecchia, el de video de Federico Luis Lamas y Johanna Wilhelm, los arreglos musicales de Murci Bouscayrol y el director y la curaduría histórica de Felipe Pigna.

Se trata de una producción conjunta del Complejo Teatral de Buenos Aires y Club Media junto con Carlos Mentasti y Alephmedia, Invasiones I: No Bombardeen tiene funciones de miércoles a sábados a las 20.30, y los domingos a las 19.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Lista de canciones que se escuchan durante el espectáculo