Las trampas de la espera y el dolor de los adioses: la obra que interpela el duelo y la mente

Una sala despojada, un tapete de tres por cuatro metros que delimita el espacio y cuatro personajes atrapados en una demora que parece no tener fin. A partir del sábado 15 de agosto, el escenario de Ítaca Complejo Teatral vuelve a recibir Es Tan Largo el Adiós. Sesión en Espera, una propuesta dramatúrgica ideada y codirigida por la filósofa, investigadora y docente Ana Rodríguez Arana, junto a Pablo Bossi. El texto se adentra en las hendiduras del dolor, la imposibilidad de soltar y las dinámicas del psicoanálisis moderno.

La génesis de la obra combina la investigación teórica con una anécdota histórica tan insólita como reveladora. "En realidad, el disparador es peculiar: leyendo una biografía sobre Jacques Lacan que escribió Elisabeth Roudinesco, hacia el final contaba que Lacan, en la última etapa de su vida, fue reduciendo paulatinamente el tiempo de las sesiones y se dice que con algunos pacientes instrumentó la 'no-sesión'. Los citaba en la sala de espera, pero a veces no los atendía. Me pareció una escena muy inspiradora y muy teatral, porque esa espera que no se sabía cuánto iba a durar, me resultaba muy fértil para que se produjera teatro. Son personas que están esperando que se abra la puerta para pasar a la sesión y esto no acontece; no tienen vínculos preexistentes ni conflictos previos, pero comienzan a relacionarse", explica Rodríguez Arana sobre el punto de partida de la pieza.

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Del diván porteño a la escena: el duelo y la cita poética

Lejos de quedarse en una mera especulación sobre la práctica analítica, la dramaturgia utiliza esa pausa forzada para desmenuzar los fantasmas de la pérdida. "Quería hablar del final del amor, de la dificultad que muchas veces tienen las personas para ponerle fin a algo, de las despedidas imposibles. Siempre en mi mente reverbera este poema tan famoso de Pablo Neruda que dice: 'Es tan corto el amor y es tan largo el olvido'. Los amores duran poco, pero el olvido no es del todo voluntario. Por eso la obra se llama Es Tan Largo el adiós, porque son seres que vienen a tratar sus angustias en un consultorio psicoanalítico. Un personaje que no se puede despedir de su hermano, una muchacha que perdió su amor... En la espera, la sesión acontece de algún modo, las angustias se despliegan y se produce el diálogo", detalla la autora.

Ese devenir en el espacio confinado exigió un proceso de ensayo meticuloso, donde el texto se puso a prueba a través del cuerpo de los intérpretes. "Lo que intentamos con Pablo, que además de codirigir es uno de los actores, fue partir de lo que el texto proponía e improvisar para ir encontrando el modo en que las distintas partes de la obra se iban haciendo espacio y cuerpo en los actores. La exploración abarcó varios meses de ensayos. Y cuando irrumpe otro personaje, el planteo cambia: cambia la luz, cambia el color y el modo. Llevó tiempo descubrir cómo era el todo más allá del texto, porque el teatro es cuerpo, es presencia y es escena", destaca sobre el trabajo de dirección.

El elenco -integrado por Bossi como Héctor, Daniel Braguinsky en el rol de Bruno, Marina Carrera como Alicia y Alejandra Corral encarnando a Clari- despliega una variedad de matices que dialoga directamente con la dramaturgia. La propuesta se completa con el diseño de iluminación y espacio escénico de Pehuén Stordeur, la música original de Cecilia Candia, el diseño gráfico y videos de Jairo Fiorotto y la filmación de Santiago Abate.

La respuesta del público y el guiño a la cultura "psi"

En una ciudad como Buenos Aires, donde el análisis atraviesa el tejido cultural cotidiano, la pieza generó una repercusión particular desde su estreno original en marzo de 2026. "Hubo mucho interés en personas del mundo de la psicología y en gente interesada en la posibilidad de elaborar las rupturas y el dolor. En Buenos Aires es muy fuerte eso; mucha gente va al psicólogo y esta situación inicial genera un interés inmediato. El público también destacaba las actuaciones y cierta poesía de los textos, porque la obra toma y cita otras obras: hay referencias a Alicia en el país de las maravillas, a Casa tomada de Julio Cortázar, o a la novela Sigo aquí de Maggie O'Farrell", concluye Rodríguez Arana.

La obra se presentará los sábados 15, 22 y 29 de agosto, a las 20:30, en Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA). Tras este breve bloque de reestreno, el espectáculo hará una pausa en su cartelera para retomar de manera definitiva sus funciones a partir del 31 de octubre. Encontrá acá más info sobre las entradas.