Liberar la furia y domesticar el deseo: Alan Madanes le pone voy y cuerpo a Animal (Cruzá el Límite)

Hay algo que reprimimos todos los días para poder convivir en sociedad: un deseo contenido, una furia que se domestica, una pulsión que se oculta bajo las capas de lo civilizado. Con la premisa de fracturar esos mandatos y liberar lo instintivo, el viernes 14 de agosto a las 22:30 desembarca en Dumont 4040 (Santos Dumont 4040, CABA) Animal (Cruzá el Límite). La propuesta, una experiencia inmersiva de teatro físico 360° concebida y dirigida por Mati Napp, cuenta con textos de Mariela Asensio y dirección actoral de Paola Luttini. Al frente del elenco está Alan Madanes, ganador del Premio Hugo a mejor actuación protagónica masculina, quien asume el rol de conducir al público a través de un territorio donde los cuerpos y la música en vivo comparten un mismo espacio dinámico.

El proyecto comenzó a gestarse desde una búsqueda puntual por parte del propio Napp, quien vislumbró en Madanes la impronta necesaria para encarnar a esta suerte de maestro de ceremonias. "Cuando Mati me llamó para el proyecto, tenía una convicción y una visión de lo que él veía en mí que yo podía darle al espectáculo, que me atrajo desde la primera conversación que tuvimos. Él se acercó con la certeza de que quería que fuera yo este personaje, el que guía la experiencia inmersiva que viene a vivir la gente. Y hay algo de la narración que tengo en mis propios escritos y en lo que pongo en las redes que a Mati le resonaba. Y eso está puesto al servicio de unir, con los textos de Mariela Asensio, todas las escenas que los intérpretes cuentan con el cuerpo", detalla el actor sobre el origen de la convocatoria. Aquí la entrevista completa:

Salir de la zona de confort y poner el cuerpo

Acostumbrado al rigor del teatro musical de gran formato y a la palabra hablada, Madanes encontró en esta producción una oportunidad para explorar un lenguaje escénico completamente distinto junto a seis intérpretes seleccionados entre más de 500 postulantes. "Es un espectáculo en el que el cuerpo tiene una relevancia mucho mayor de la que estoy acostumbrado a trabajar. Si bien hago musicales y allí el cuerpo tiene la disciplina de la danza, además de que para cualquier actor el cuerpo es el que manda, este espectáculo me propone otra cosa distinta. Soy muy inquieto, así que le dije: 'Vamos para adelante, confío en vos, Mati'. Y estoy chocho porque estoy aprendiendo mucho, sobre todo de ver a mis compañeros cómo se mueven. Siempre quise trabajar en un espectáculo de teatro físico y por suerte llegó", confiesa con entusiasmo.

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El diseño de la puesta, con los espectadores adentro y conviviendo en el mismo plano que los actores, requiere de una interpretación fluida que continuará moldeándose función a función. "Mati me ha dado una libertad enorme para proponer, para sumar, y nos vamos dando cuenta de que el recorrido de mi personaje va mutando en base a los ensayos y a lo que vamos probando con los chicos. Probablemente también cambie con la interacción que vayamos a tener con el público a partir del estreno. Es una experiencia donde compartimos el mismo espacio, estamos en movimiento, la gente va a estar por momentos parada y vamos a ir moviéndola en la sala. En ese sentido creo que hay mucha libertad para que, quizás, me ponga a cantar o que vaya por el lado del humor y la ironía antes de que todo se ponga más oscuro. Estoy al servicio de los chicos: para mí los verdaderos protagonistas ellos que mueven el cuerpo interpretando diferentes situaciones, a mí me toca acompañarlos a través de distintas emociones como la furia, la sensualidad, el deseo, el miedo, el enojo y la alegría", sostiene Alan.

Un presente de hiperactividad escénica

El estreno de Animal coincide con un momento de intensa actividad profesional para Madanes, quien actualmente es parte del elenco de Invasiones 2 en el Teatro San Martín y además se prepara para el estreno de Los Ojos del Perro Siberiano en el Teatro Politeama (Paraná 353. CABA) el 1 de septiembre. Sostener tres universos dramáticos tan disímiles al mismo tiempo exige un esfuerzo de concentración y una logística personal muy particular para repasar libretos en cualquier hueco de la rutina diaria.

"Trato de dedicarles distintos momentos del día. Animal me gusta leerlo más a la noche, después de cenar: pongo música, escucho con auriculares y mientras escucho voy recitando los textos y buscando referencias. En las otras obras soy más metódico de día. Después la rutina te va llevando por otros lados; leo mucho en el subte o de noche, y si estoy con un amigo y se hace un silencio le digo: 'Che, ¿me ayudás a pasar un poco de texto?'. En los camarines del San Martín es lo más loco, cuando te ponés a pasar texto de otra obra que la estás haciendo. Pero hay que aprovechar cuando llega el trabajo y ser agradecido; a mí lo que más me gusta es actuar, así que prefiero no dormir y que vivan los personajes. Ya habrá tiempo para que Alan descanse en otra ocasión", concluye el polifacético intérprete.

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