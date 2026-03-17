Llega el musical que recorre la vida del Papa Francisco en formato sinfónico

El próximo 24 de marzo, a las 20, el Teatro Picadero (Pje E. S. Discépolo 1857, CABA) será el escenario de una propuesta artística única: el estreno en formato de concierto sinfónico de Francisco, el Papa del Fin del Mundo. Esta comedia musical original, que nació de una idea y música de Nicolás Crespo, con libro y letras de Leo Schmit, propone un recorrido emocional por la vida de Jorge Mario Bergoglio, abordando su figura desde una dimensión social y humana profundamente cercana.

Bajo la dirección general de Luján Zalazar, la presentación de este proyecto a cargo de la productora A Seagull Orquesta llega en un momento de especial carga simbólica. La elección de la fecha no fue casual: el 24 de marzo coincide con el Día de la Memoria y los 50 años del golpe de Estado. Para sus creadores, no hay lugar más perfecto que el Picadero, un espacio que fue incendiado durante la dictadura, para presentar la historia de un hombre que vivió activamente los contextos sociopolíticos más difíciles de Argentina, desde la crisis del 2001 hasta los años de plomo.

En esta función especial, el espectáculo se presentará con una orquesta de 15 músicos en escena, dirigida musicalmente por el propio Crespo. El sonido, que promete ser una experiencia inmersiva y acústica gracias al piano de cola del teatro, fusionará el tango -música predilecta del Papa- con géneros como la zamba, el rock y la balada argentina. El elenco que dará voz a estas composiciones está integrado por Alito Gallo Gosende, Flor Barisone, Chiara Rodó, Marian Lorena Vázquez, Xixi Padilla, Joa de León, Lucas Rach, Miqueas Peralta, Milena Cinosi y Maxi Areitio, quien también se desempeña como productor ejecutivo del proyecto.

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La obra narra cronológicamente la vida de Bergoglio, desde su nacimiento en 1937 como hijo de inmigrantes italianos en el barrio de Flores, hasta el legado que proyecta hacia la Pascua de 2025. El musical busca rescatar al hombre detrás de la investidura: el joven que estudiaba medicina y sintió el llamado tras una confesión en la Basílica de Flores, el sacerdote jesuita disruptivo y el líder que organizó el "tren blanco" para los cartoneros. "Queríamos contar su historia desde la emoción. No quería que viniera un extranjero a contarnos quién es el Francisco que caminó por nuestras calles", afirma Crespo sobre el carácter nacional de la obra. Aquí la entrevista completa:

Con una puesta que incluye el diseño de luces y la dirección coreográfica de Juan Damián Benítez, esta producción argentina ya genera interés internacional, recibiendo consultas desde Broadway hasta España y Japón. Tras esta presentación en el Picadero, el equipo planea llevar el concierto a la Basílica de Flores el 21 de abril para homenajear el aniversario de su fallecimiento, iniciando lo que llaman "el camino del jesuita": una gira que comenzará por el conurbano para culminar, ya en su formato de musical completo de dos horas, en la calle Corrientes durante la segunda mitad de 2026. Encontrá acá más info sobre las entradas.