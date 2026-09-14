Los Ojos del Perro Siberiano: un luminoso y hermoso musical que vale la pena ver

Muchas veces, llevar al teatro una novela que gustó mucho en el libro representa un riesgo de compleja resolución. Pero en el caso de la versión de Los Ojos del Perro Siberiano que está en cartelera los martes en el Teatro Politeama (Paraná 353, CABA), resulta en un verdadero hallazgo. Basada en la novela de Antonio Santa Ana, la dramaturgia de Nico Sorrivas y Martín Palladino convierte a la historia en un musical luminoso, atractivo y movilizante.

Del papel impreso en blanco y negro pasaron a una puesta multicolor que se apoya en las canciones originales de Juan Pablo Schapira y en las interpretaciones de un elenco maravilloso en el que se destacan Alan Madanes y Dante Barbera como las dos caras de una misma moneda, un Fabio Di Tomasso irreconocible en su caracterización del adusto padre, así como Felipe Bou Abdo, Maqui Figueroa, Adriana Rolla (una abuela para amar) y Matías Fernández Giannonni forman un ensamble perfecto junto a Paloma Del Carril, Matías Bruno, Loli Basualdo, Facundo Basso, Julieta Strauch, Luciano Mansur y Pedro Gallagher.

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Este numeroso elenco y los músicos en vivo (el mismo Schapira, María Paz Boffi, Lucas Bergman, Daniel Gilardi y Juani Uzurru) forman una unidad para cantar, bailar, armar coreografías y entregar un espectáculo superlativo. Todo para contar la historia ambientada en los ‘90 que presenta el relato del hijo menor de una familia estricta, con un mayor dejado de lado por estar enfermo de Sida. El más chico hace un repaso de todo lo sucesido desde su infancia.

Pese a este tinte de drama, que en el fondo lo es, como dijimos la puesta es colorida, dinámica, luminosa, alegre. De una manera en la que los directores Sorrivas y Ceci Miserere pusieyon toda la carne al asador, entregando una experiencia teatral y musical que vale la pena vivir en carne propia, disfrutar y atesorar en una sala tan hermosa como lo es la del Politeama.

Y párrafo aparte merece la puesta con diseño de escenografía (hermosa y funcional) de Micaela Sleigh, de vestuario de Analía Morales, lumínico de David Seldes, de producción de Ivan Repicio Mazza y en la dirección coreográfica se luce Diego Bros. Los productores asociados son Mayka y la producción general es de Matcha Contenidos, Compañía Amichis, Franca´s y Fratelli Cavallaro.

Sólo tienen que mejorar el manejo del perro del título, una marioneta de tamaño real de Alejandra Farley que, por lo menos en la función que vimos, tenía alguna clase de problema en las paras delanteras que no lo hacía tan creíble.

Las funciones son los martes a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.