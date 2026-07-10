Los Premios Pinti ya tienen nominados y fecha de entregra

Comienza la cuenta regresiva hacia los Premios PintiI 2026 que entregará AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales) y se conocieron los nominados que competirán la gran noche del teatro comercial argentino. Además se entregarán Premios Trayectoria, los Espectáculos del Año y la votación abierta del Premio Favorito del Público. La ceremonia será el lunes 27 de julio en el Teatro Colón, con Agustín "Rada" Aristarán como maestro de ceremonias y transmisión en vivo por eltrece.
La nueva distinción teatral reconocerá la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino, en esta primera edición, contó con un jurado independiente en la votación, mientras que los Espectáculos del Año serán determinados por las estadísticas de convocatoria de audiencia. Con esta propuesta, AADET busca reflejar la riqueza y diversidad de la temporada teatral argentina, integrando distintas formas de reconocimiento en una misma celebración.
Cómo se armaron las categorías
El Jurado especialmente convocado para esta primera edición definió las nominaciones en las 19 categorías del premio y aportó una mirada plural, independiente y diversa sobre la temporada. Está integrado por 25 referentes de reconocida trayectoria provenientes del periodismo, la crítica especializada, la literatura y la cultura.
Como resultado de ese proceso, quedaron definidos los cinco candidatos correspondientes a cada una de las 19 categorías, que distinguen producciones, artistas y equipos creativos que estuvieron en cartelera entre agosto 2025 y julio 2026. En una próxima etapa, el mismo Jurado será también el encargado de elegir a los ganadores que se anunciarán durante la gala del 27 de julio.
Los integrantes del Jurado son: Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Cynthia Edul, Enrique Avogadro, Federico Irazábal, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Hugo Paredero, Jorge Dubatti, Lucía Chiola Iannone, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Marcelo Allasino, Marcelo Stiletano, Mercedes Méndez, Mey Scápola, Natalia Laube, Pablo Scholz, Pablo Sirvén, Pamela López, Paula Sabatés, Sandra Commisso, Silvina Lamazares, Tatiana Schapiro y Teresa Donato.
Además de las categorías a ser elegidas por el Jurado, la primera edición de los Premios Pinti incorpora distintas distinciones que ponen en valor la diversidad de aportes que hacen posible cada temporada.
Los nominados
1. Mejor Comedia
Berlín Berlín
La función que sale mal
Medida por medida (la culpa es tuya)
Parlamento
Una Navidad de mierda
2. Mejor Drama o Comedia Dramática
El brote
Habitación Macbeth
Imprenteros
Las Hijas
Lo que el río hace
3. Mejor Musical
Annie
Charlie y la Fábrica de Chocolate
Cuando Frank conoció a Carlitos
Hairspray
The Ópera Locos
4. Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
Chanta
El equilibrista
Feliz Día Sutottos
Suavecita
Un poyo rojo
5. Mejor Obra de Autoría Nacional
Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi
El brote de Emiliano Dionisi
La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco
Lo que el río hace de María y Paula Marull
Pundonor de Andrea Garrote
6. Mejor Actriz de Comedia
Carla Peterson - Sottovoce
Fernanda Metilli - Berlín Berlín
Lorena Vega - Sottovoce
Pilar Gamboa - Parlamento
Verónica Llinás - Una Navidad de mierda
7. Mejor Actor de Comedia
Adrián Suar - Sottovoce
Diego Reinhold - La función que sale mal
Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín
Luis Brandoni - Quién es Quién
Maxi de la Cruz - Berlín Berlín
8. Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática
Andrea Garrote - Pundonor
Julieta Zylberberg- Prima Facie
Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria
Pilar Gamboa - Las Hijas
Valeria Lois- La vida extraordinaria
9. Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática
Carlos Portaluppi - Druk
Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche
Luis Machín- La última sesión de Freud
Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth
Roberto Peloni - El brote
10. Mejor Actriz en Musical
Alejandra Perlusky - Billy Elliot
Alejandra Radano- Company
Belén Bilbao - Hairspray
Julieta Nair Calvo - Annie
Lizy Tagliani - Annie
11. Mejor Actor en Musical
Agustín “Rada” Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Fer Dente - Company
Lucas Gerson - Cuando Frank conoció a Carlitos
Oscar Lajad- Cuando Frank conoció a Carlitos
Sebastián Almada- Charlie y la Fábrica de Chocolate
12. Mejor Actriz de reparto
Dolores Ocampo - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín
Mónica Raiola - Lo que el río hace
Paula Kohan - Cuestión de género
Vane Butera - Company
13. Mejor Actor de reparto
David Masajnik - Rocky
Ian Ferreira- Hairspray
Juan Isola - El Jefe del Jefe
Marcelo Savignone - Berlín Berlín
Mariano Saborido- Lo que el río hace
14. Mejor Dirección
Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Emiliano Dionisi - El brote
Fer Dente - Hairspray
María Marull y Paula Marull - Lo que el río hace
Natalia Del Castillo - Cuando Frank conoció a Carlitos
15. Mejor Coreografía
Analía González - Annie
Analía González - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Gustavo Wons - Billy Elliot
Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón - Un poyo rojo
Vanesa García Millán - Hairspray
16. Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual
Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
Tato Fernández – Rocky
17. Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje
Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
18. Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original
Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
David Seldes (Iluminación) – Hairspray
Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
19. Mejor Producción
Club Media y Olga - Hairspray
Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel- Desde el jardín
MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg- Charlie y la Fábrica de Chocolate
Preludio y RGB Entertainment- Annie
Preludio y RGB Entertainment- Rocky