Los Premios Pinti ya tienen nominados y fecha de entregra

Comienza la cuenta regresiva hacia los Premios PintiI 2026 que entregará AADET (Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales) y se conocieron los nominados que competirán la gran noche del teatro comercial argentino. Además se entregarán Premios Trayectoria, los Espectáculos del Año y la votación abierta del Premio Favorito del Público. La ceremonia será el lunes 27 de julio en el Teatro Colón, con Agustín "Rada" Aristarán como maestro de ceremonias y transmisión en vivo por eltrece.

La nueva distinción teatral reconocerá la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino, en esta primera edición, contó con un jurado independiente en la votación, mientras que los Espectáculos del Año serán determinados por las estadísticas de convocatoria de audiencia. Con esta propuesta, AADET busca reflejar la riqueza y diversidad de la temporada teatral argentina, integrando distintas formas de reconocimiento en una misma celebración.





Cómo se armaron las categorías

El Jurado especialmente convocado para esta primera edición definió las nominaciones en las 19 categorías del premio y aportó una mirada plural, independiente y diversa sobre la temporada. Está integrado por 25 referentes de reconocida trayectoria provenientes del periodismo, la crítica especializada, la literatura y la cultura.

Como resultado de ese proceso, quedaron definidos los cinco candidatos correspondientes a cada una de las 19 categorías, que distinguen producciones, artistas y equipos creativos que estuvieron en cartelera entre agosto 2025 y julio 2026. En una próxima etapa, el mismo Jurado será también el encargado de elegir a los ganadores que se anunciarán durante la gala del 27 de julio.

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Los integrantes del Jurado son: Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Cynthia Edul, Enrique Avogadro, Federico Irazábal, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Hugo Paredero, Jorge Dubatti, Lucía Chiola Iannone, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Marcelo Allasino, Marcelo Stiletano, Mercedes Méndez, Mey Scápola, Natalia Laube, Pablo Scholz, Pablo Sirvén, Pamela López, Paula Sabatés, Sandra Commisso, Silvina Lamazares, Tatiana Schapiro y Teresa Donato.

Además de las categorías a ser elegidas por el Jurado, la primera edición de los Premios Pinti incorpora distintas distinciones que ponen en valor la diversidad de aportes que hacen posible cada temporada.





Los nominados

1. Mejor Comedia

Berlín Berlín

La función que sale mal

Medida por medida (la culpa es tuya)

Parlamento

Una Navidad de mierda

2. Mejor Drama o Comedia Dramática

El brote

Habitación Macbeth

Imprenteros

Las Hijas

Lo que el río hace

3. Mejor Musical

Annie

Charlie y la Fábrica de Chocolate

Cuando Frank conoció a Carlitos

Hairspray

The Ópera Locos

4. Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Chanta

El equilibrista

Feliz Día Sutottos

Suavecita

Un poyo rojo

5. Mejor Obra de Autoría Nacional

Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi

El brote de Emiliano Dionisi

La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco

Lo que el río hace de María y Paula Marull

Pundonor de Andrea Garrote

6. Mejor Actriz de Comedia

Carla Peterson - Sottovoce

Fernanda Metilli - Berlín Berlín

Lorena Vega - Sottovoce

Pilar Gamboa - Parlamento

Verónica Llinás - Una Navidad de mierda

7. Mejor Actor de Comedia

Adrián Suar - Sottovoce

Diego Reinhold - La función que sale mal

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín

Luis Brandoni - Quién es Quién

Maxi de la Cruz - Berlín Berlín

8. Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática

Andrea Garrote - Pundonor

Julieta Zylberberg- Prima Facie

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria

Pilar Gamboa - Las Hijas

Valeria Lois- La vida extraordinaria

9. Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática

Carlos Portaluppi - Druk

Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche

Luis Machín- La última sesión de Freud

Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth

Roberto Peloni - El brote

10. Mejor Actriz en Musical

Alejandra Perlusky - Billy Elliot

Alejandra Radano- Company

Belén Bilbao - Hairspray

Julieta Nair Calvo - Annie

Lizy Tagliani - Annie

11. Mejor Actor en Musical

Agustín “Rada” Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Fer Dente - Company

Lucas Gerson - Cuando Frank conoció a Carlitos

Oscar Lajad- Cuando Frank conoció a Carlitos

Sebastián Almada- Charlie y la Fábrica de Chocolate

12. Mejor Actriz de reparto

Dolores Ocampo - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín

Mónica Raiola - Lo que el río hace

Paula Kohan - Cuestión de género

Vane Butera - Company

13. Mejor Actor de reparto

David Masajnik - Rocky

Ian Ferreira- Hairspray

Juan Isola - El Jefe del Jefe

Marcelo Savignone - Berlín Berlín

Mariano Saborido- Lo que el río hace

14. Mejor Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Emiliano Dionisi - El brote

Fer Dente - Hairspray

María Marull y Paula Marull - Lo que el río hace

Natalia Del Castillo - Cuando Frank conoció a Carlitos

15. Mejor Coreografía

Analía González - Annie

Analía González - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Gustavo Wons - Billy Elliot

Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón - Un poyo rojo

Vanesa García Millán - Hairspray

16. Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín

José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche

Tato Fernández – Rocky

17. Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray

Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

18. Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

David Seldes (Iluminación) – Hairspray

Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot

Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

19. Mejor Producción

Club Media y Olga - Hairspray

Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel- Desde el jardín

MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg- Charlie y la Fábrica de Chocolate

Preludio y RGB Entertainment- Annie

Preludio y RGB Entertainment- Rocky