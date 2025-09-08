María Fernanda Callejón emocionada: "Con Viuda e hijas vuelvo al teatro en el que empecé mi carrera"

Una de las actrices más queridas de la escena nacional, María Fernanda Callejón, regresa a las tablas porteñas con la obra Viuda e Hijas, hasta que la herencia nos separe, que se estrenará el 17 de septiembre en el Multitabarís (Av. Corrientes 831, CABA). En una entrevista exclusiva, confesó que este regreso es “cíclico y triunfante”, marcando un renacer en su carrera y en su vida personal.

La actriz, que se mantuvo alejada de los escenarios por las exigencias de la maternidad y por acompañar la educación de su hija, explica que el teatro es un espacio que extrañaba profundamente. “Le dije que no a muchas obras de teatro últimamente. La última para ir a Mar del Plata", contó. Pero la llamada de Tomás Rottemberg, justo cuando su hija Giovanna ya tiene 10 años y la rutina familiar le permite estar más horas fuera de casa, fue la oportunidad perfecta para volver: “El Tabarís, hoy Multabarís, es a mi lugar, donde estoy feliz, donde hice 15 años de carrera”, afirmó emocionada sobre la producción de Juan Manuel Caballé, Rottemberg hijo y Nachi Bredeston.

"Para mí el teatro Tabarís fue mi comienzo. Empecé con Moria, de la mano de Carlos Rottemberg y Guillermo Bredeston. Ellos fueron mis primeros productores. Ahí hice mis 15 años de vedette, luego inmediatamente me dediqué a la actuación a pleno. Así que pensé esto es cíclico: volver a la calle Corrientes de la mano de Rottemberg, pero esta vez Junior, con la hija de Bredeston, con el elencazo que me acompaña y en una comedia brillante que tiene que ver con los vínculos, que es una temática que me interesa mucho", contó.

Un reencuentro de lujo y una historia "disparatada"

Callejón se suma a un elenco estelar que incluye a Nora Cárpena, María Valenzuela, Sofía Gala Castiglione y Gonzalo Urtizberea, dirigidos por Héctor Díaz. La actriz describe a la obra, del español Alfonso Paso Jr., como una “comedia brillante, disparatada, profunda, que aborda los vínculos familiares". Su personaje es una psicóloga y madre primeriza, la hermana mayor que ha perdido al padre. Ella se enfrenta a una dinámica familiar compleja.

“Eligió el rol de la hija perfecta”, explica Callejón. En el escenario se enfrentará a su hermana menor, interpretada por Sofía Gala, con quien tiene una rivalidad fraternal. “Daniela tiene el vínculo más formado con el padre", detalló.

El reencuentro con sus colegas ha sido un placer. Con María Valenzuela, a quien no veía desde Costumbres Argentinas, y con Nora Cárpena, con quien trabajó en Corte y Confección, la conexión fue inmediata. Con la hija de Moria Casán el vínculo se formó de manera instantánea. "La gente está muy emocionada con la vuelta de las chicas”, asegura refiriéndose a Nora y a María.

Durante la charla también elogió al director, a quien define como un “líder positivo” y un “actor fantástico” que entiende la obra a la perfección. “Es una delicia trabajar con él”, expresó. Callejón asegura que el público ya está manifestando su entusiasmo a través de las redes sociales. “La gente ya nos quiere ver". Este regreso a la calle Corrientes se da en un momento especial para María Fernanda. Tras el éxito de la serie Viudas Negras, donde encarna a la capanga Paola, siente que está en un “momento pleno de resurgimiento, de renacimiento”. Además es una etapa crucial también como madre: “Para mí fue clave el ok de mi hija para volver a trabajar plena como lo estoy haciendo”, confesó con emoción durante la charla, revelando que Giovanna aspira a seguir sus pasos en la actuación y suma un incipiente acercamiento a la música.

Con 42 años de carrera, María Fernanda Callejón afirmó que este nuevo capítulo es “la frutilla del postre”. Con un elenco generoso y un director talentoso, la felicitad es total. “Estoy disfrutando cada minuto, cada momento, cada ensayo, cada traspié,cada logro”, dijo, invitando al público a compartir la alegría y el arte de esta comedia única. Encontrá acá más info sobre las entradas.