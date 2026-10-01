Más KPop con XLOV y el regreso de Placebo a la Argentina

XLOV

El cuarteto surcoreano se presentará en la Argentina por primera vez el 25 de noviembre en C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA), en el marco de su gira por Latinoamérica. El show llega en un momento de fuerte expansión del KPop en nuestro país, con miles de fanáticos argentinos de este particular grupo siguiendo de cerca su crecimiento. Desde los primeros lanzamientos a través de redes sociales y plataformas digitales, los locales anticiparon la llegada de un espectáculo que combina pop, performance y la estética que distingue a la banda, y que promete convertirse en un hito para la comunidad EVOL en el país.

XLOV es una de las primeras agrupaciones en asumir el concepto genderless como parte de su propuesta colectiva, que se manifiesta en la decisión artística y conceptual de eliminar las etiquetas tradicionales entre masculinidad y feminidad, tanto en la composición de la banda como en su propuesta musical, lírica y estética. Es decir, no es una boy band ni una girl band, sino un grupo neutro integrado por miembros de distintas identidades de género.

La banda explicó en distintas entrevistas que la idea no apunta a la identidad personal de sus integrantes, sino a romper con los estereotipos sobre qué le "corresponde" a cada género dentro de la música y la performance. En este sentido, sus canciones evitan utilizar pronombres de género al abordar historias de amor, vulnerabilidad o superación, permitiendo que cualquier persona pueda conectar con el mensaje independientemente de su género.

Detrás de XLOV está Wumuti, líder y productor del grupo. Antes de formar la banda, participó en distintos programas de supervivencia coreanos, formatos donde jóvenes se enfrentan en pruebas de canto y baile. Uno de ellos fue Boys Planet, uno de los más populares del género, donde coincidió con Rui y Haru, otros dos de los miembros. Formado bajo el sello 257 Entertainment y hoy manejado por WM Entertainment, el cuarteto multinacional quedó integrado por Wumuti (China), Rui (Taiwán), Hyun (Corea del Sur) y Haru (Japón).

El grupo debutó en enero de 2025 con el sencillo I'mma Be, producido por el propio Wumuti, dando el puntapié inicial a una propuesta que desde el día uno se planteó correr los límites de lo que hasta entonces se entendía como un grupo de KPop.

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Con looks que desafían las etiquetas tradicionales, coreografías que incorporan movimientos de vogue y una estética visual con mucha personalidad, XLOV construyó una identidad propia que despertó el interés de los medios y una base de fans (conocida como EVOL) en rápido crecimiento a nivel global, con shows agotados durante su reciente gira europea por Reino Unido, Francia y Rumania. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Placebo vuelve a la Argentina

Se presentarán el 3 de marzo de 2027 en el Microestadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, CABA) de la mano de DF Entertainment con su 30th Anniversary Tour. La gira celebra tres décadas de una historia marcada por la provocación, la reinvención y una identidad que desafió las convenciones del rock desde sus comienzos y continúa resonando en nuevas generaciones.

A tres años de su última visita al país, Brian Molko y Stefan Olsdal recorrerán su trayectoria musical, una de las más singulares del rock alternativo. El tour comienza este mes en Europa y se extenderá hasta diciembre con más de 30 fechas en algunas de las principales arenas del continente: Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Milán, Berlín, París, Glasgow, Manchester y Londres son parte de un recorrido que celebra el camino iniciado con Placebo, su álbum debut de 1996.

Treinta años después, Placebo vuelve así al comienzo de su historia no para mirarlo desde la nostalgia, sino para hacerlo sonar desde el presente. Salido en junio de 2026, el disco está concebido como una suerte de “director’s cut”: volver al disco que inició todo con el sonido, la perspectiva y la experiencia acumulados desde entonces. Encontrá acá más info sobre las entradas.