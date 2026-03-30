Para No Caer marca el regreso de la dupla conformada por Alejandro Tantanian y Diego Penelas

El teatro y la música vuelven a entrelazarse en la carrera de Alejandro Tantanian y Diego Penelas. Este binomio creativo, que comenzó su camino conjunto en 2008, interrumpió su gimnasia de presentaciones anuales en 2019 debido a la pandemia y a compromisos individuales. Sin embargo, el deseo de volver a trabajar juntos los reúne nuevamente en Para No Caer Vol 1, una propuesta que intenta encontrar la fuerza necesaria para transitar los tiempos actuales sin caer en la queja pasiva.El espectáculo no se define como una pieza que "baja línea", sino como un encuentro emocional que apela directamente al corazón del espectador. En el centro de la estructura dramática se ubica lo que el dúo denomina internamente la "Isla del presente", un bloque de seis o siete canciones que buscan radiografiar la realidad contemporánea, marcada por la aceleración y el avance de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. La intención es clara: construir un futuro humano y en comunidad a partir del reconocimiento del lugar donde se está parado.

Fiel al estilo que ha caracterizado sus colaboraciones anteriores -como Los Sensuales o Todas las Canciones de Amor-, el repertorio de esta propuesta se destaca por un marcado eclecticismo. El programa transita desde un área de una ópera de Vivaldi hasta una composición de Liliana Felipe, pasando por tangos popularizados por Gardel, baladas pop de Ricardo Arjona, piezas de Silvio Rodríguez y fragmentos de grandes musicales como Los Miserables, Cabaret o La Bella y la Bestia.

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La canción como microobra de teatro

Para Tantanian cada elección musical responde a una lógica escénica: "Lo que importa es encontrar canciones que contengan una pequeña obra de teatro", explica el director, quien aplica su experiencia en la dramaturgia para hilvanar el orden del espectáculo como si fuera un collar de escenas. Por su parte, Penelas aporta su sensibilidad como director musical y pianista para que cada tema genere un clima distinto, transformando la presentación en una experiencia cercana al café concert o al cabaret. Aquí la entrevista completa:

El espacio elegido para este regreso, Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419, CABA), juega un rol fundamental en la puesta. Al ser un ámbito cercano, se rompe la separación tradicional entre escenario y platea. El diseño de luces de Lola López Menalled busca acompañar esta atmósfera, utilizando el espacio de manera teatral -aprovechando las profundidades del escenario- pero manteniendo una iluminación que permita el contacto visual y la empatía con el asistente.

Un refugio en el arte

Más allá de lo profesional, Tantanian reconoce en la música una fuerza misteriosa capaz de elevar el espíritu. Como un antídoto personal "para no caer", destaca su profunda conexión con la música barroca, mencionando a compositores como Monteverdi y Händel como sus refugios predilectos. Esa misma búsqueda de elevación y fascinación es la que el dúo pretende compartir con su audiencia en esta nueva etapa, comprobando tras siete años de silencio la fuerza y la complicidad con el público permanecen intactas. Las funciones son los jueves a las 21, desde este 2 de abril. Encontrá acá más info sobre las entradas.