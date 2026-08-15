Pasen y Vean, el nuevo libro de Carlos Rottemberg y una presentación multitudinaria

El Teatro Liceo fue el escenario para una multitudinaria presentación del libro Pasen y Lean. 50 años de teatrista y algo más, el nuevo libro de Carlos Rottemberg, publicado por Editorial Losada. Estrellas de la actuación, representantes de todos los aspectos de las puestas teatrales, amigos y prensa se dieron cita para escuchar al prolífico productor teatral mientras daba el puntapié inicial para dar a conocer el relato de una historia personal ligada a la taquilla.

Pasen y Lean reúne recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre más de 50 años de historia del espectáculo argentino, en la voz directa de uno de sus grandes protagonistas. Lejos de una autobiografía convencional, el libro reconstruye una vida dedicada al teatro y permite descubrir el funcionamiento de una industria cultural pocas veces narrada desde adentro. Y al leerlo es como si se lo escuchara a Carlos brindar sus confesiones al oído del lector. Así de personal y de identificatorio es este volumen, construido con un estilo cercano, directo y despojado de solemnidad. Allí Rottemberg comparte historias inéditas, nombres propios y episodios que atravesaron distintas épocas. En sus páginas conviven los grandes éxitos, los fracasos inevitables, los cambios de paradigma y, sobre todo, el vínculo permanente con los artistas y con el público.

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Una tarde concurrida

La presentación fue una charla moderada por los periodistas Any Ventura y Pablo Sirvén, y contó con las voces de los pares del gran productor: el presidente de AADET Sebastián Blutrach emparejó la historia personal con la de Carlos, a quien sucedió en la conducción de la entidad, y lo hizo con cariño y respeto, recordando cómo Rottemberg involucró en la producción teatral a sus padres Jorge y Ana, actividad que luego él mismo abrazó.

También Adrián Suar, quien se sumó fuerte a la actividad de la producción teatral en los últimos años, refirió una anécdota que pinta al protagonista de la noche por completo: como actor en Mar del Plata, el productor le propuso hacer una función diaria más ante la demanda del público y para demostrarle por qué era necesario, lo convocó a la puerta del teatro a las 8 de la mañana, para que viera la cola para sacar entradas que ya estaba armada a esa hora temprana. Obviamente lo convenció por trtarse de "un compromiso social".

Las disertaciones fueron iniciadas por la lectura de un fragmento del prólogo del libro, escrito por Luis Brandoni, a cargo de su pareja Saula Benavente. En la introducción esas páginas, Beto destacó la facilidad de Rottemberg para decir lo que piensa y recordó, entre otros episodios, el atentado contra el Teatro Picadero durante la última dictadura y la ayuda que el productor y Guillermo Bredeston brindaron para que el espacio pudiera continuar dando funciones.





Multiplicidad de estrellas en la platea





Desde uno de los palcos del Liceo, Mirtha Legrand dedicó unas sentidas palabras al productor y recordó especialmente el vínculo que los unió durante décadas en televisión. “Lo llevo en el fondo de mi corazón”, expresó la conductora, al recordar que Rottemberg estuvo a su lado tras la muerte de su esposo, Daniel Tinayre. También destacó la amistad que lo unió con su marido y aseguró: “Nunca te olvidaré. Estaré agradecida hasta el fin de mis días”.

También Graciela Borges, quien definió a Rottemberg como “una persona maravillosa” y aseguró que el libro es parte de la historia de todos quienes forman parte del mundo del espectáculo. Y llegó un reconocimiento del Senado de la Nación, entregada por Eduardo “Wado” de Pedro y Maximiliano Abad, quienes destacaron el consenso alcanzado para concretar la iniciativa.





Rottemberg en sus propias palabras

En otro tramo de la tarde noche, el productor se sentó en un living armado con los sillones de su oficina, donde conversó con los presentadores sobre sus primeros vínculos con el cine y el teatro, y recordó que su pasión nació a los ocho años, cuando su madre lo llevó a ver La Novicia Rebelde: “Ahí decidí que quería proyectar cine”, recordó.

Hacia el final del encuentro subieron al escenario sus hijos Nicolás y Tomás, para compartir este último cómo es trabajar con su padre, repartiendo de manera salomónica la atención de los elencos según la edad: mayores de 65 para Carlos y los menores de esa edad para Tomás.

Entre las figuras que acompañaron la presentación estuvieron Guillermo Francella, Eduardo Blanco, Jean Pierre Noher, Pablo Codevilla, Antonio Grimau, Campi, Sebastian Presta, Linda Peretz, Dalia Gutman, Agustin Aristaran, Albana Fuentes, Osvaldo Santoro, Soledad Silveyra, José María Listorti, Ana Maria Piccio, Boy Olmi, Carola Reyna, Maria Leal, Nora Cárpena, Dorys del Valle, Mauricio Dayub, Daniel Grinbank y Andrea Pietra.

La presentación de Pasen y Lean no fue solamente el lanzamiento de un libro, sino también un encuentro entre distintas generaciones y protagonistas de una actividad a la que Carlos Rottemberg dedicó más de cinco décadas de su vida. Un recorrido personal que, a través de recuerdos, nombres y anécdotas, también funciona como testimonio de la historia reciente del teatro argentino.