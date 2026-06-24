Pim Pau: de las aulas y YouTube al teatro para entretener a las infancias

Pim Pau nació del encuentro entre tres docentes y artistas que compartían una misma mirada sobre las infancias, el juego y la educación. Eva Harvez, Cássio Carvalho y Lucho Milocco se conocieron en las aulas y desde allí comenzaron a desarrollar una propuesta que entendía al juego como un lenguaje universal y al cuerpo como una herramienta fundamental de aprendizaje y expresión. En 2014, cuando las pantallas comenzaban a ocupar cada vez más espacio en la vida cotidiana de niños y niñas, decidieron utilizar esas mismas plataformas para llevar su mirada al mundo.



Así comenzaron a crear contenidos donde tres adultos juegan, cantan, bailan y exploran posibilidades expresivas sin personajes ni disfraces, poniendo siempre el foco en la creatividad, el movimiento y la participación. El crecimiento de esta propuesta fue exponencial: hoy cuentan con casi 2.000.000 de suscriptores y más de 1.300.000.000 de visualizaciones en YouTube con gran repercusión, no sólo en los países de habla hispana, sino también en países como India, Irán, Indonesia, Irak, Rusia y China. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma. La propuesta plantea otro paradigma en el universo de contenidos para niños y niñas en las redes, donde el cuerpo importa, y la pantalla es un medio y no un fin. Utilizado por docentes, profesionales de la salud y familias, el contenido de Pim Pau está presente en las aulas y casas de todo el mundo.

De YouTube al escenario

Siempre bajo una premisa simple: construir un proyecto de arte, música y educación donde el juego ocupe un lugar central. Esa filosofía también define sus espectáculos en vivo, que prescinden de pantallas para privilegiar la interacción real con el público, y se expande actualmente a nuevos formatos como su podcast, una herramienta más para seguir utilizando la tecnología al servicio de las historias, la imaginación y el encuentro.

En 2025 recibieron el Premio Konex en la categoría Música Infantil, fueron nominados a los Premios Gardel por su disco Cumpleaños, realizaron una exitosa temporada en el Teatro Opera con tres funciones a sala llena. Actualmente se encuentran realizando una gira nacional que los llevará a presentarse en vacaciones de invierno en el Teatro Politeama (Paraná 353, CABA), antes de emprender su gira internacional por Latinoamérica y España.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A partir del 23 de julio, a las 16, van a hacer que las vacaciones de invierno tengan ritmo, juego y movimiento desde una propuesta donde la música, el cuerpo y el juego son protagonistas. Se llamará Fiesta Pim Pau y es un espectáculo lúdico y vibrante donde se prioriza la interacción, la participación creativa, el movimiento y el vínculo con el público.

Una gran impronta sonora, llena de ritmo, movimiento, alegría y calidad musical. Junto a una gran banda en vivo, invitan a las familias a bailar y cantar sus juegos corporales y coreografías. Una auténtica gran fiesta Pim Pau atravesada por ritmos brasileños y latinos. Un encuentro dinámico entre la música, la danza y el humor donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo, instrumento.

Las fechas de los shows serán 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de julio, y 1 de agosto. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Además van a estar en:

02/08 - La Plata

21/08 - San Salvador de Jujuy

22/08 - Salta

23/08 - San Miguel deTucumán