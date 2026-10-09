Por qué La Lección de Anatomía sigue interpelando a los espectadores a más de cinco décadas de su estreno

Hay obras que atraviesan las épocas sin perder el pulso. Estrenada originalmente en 1972, La Lección de Anatomía marcó un antes y un después en la escena nacional, convirtiéndose en el mayor éxito de nuestro teatro al mantenerse en cartel de manera ininterrumpida hasta 2008 en Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile, Brasil, España y Austria. Tras el fallecimiento de su autor Carlos Mathus, el director y actor Antonio Leiva retomó la puesta en 2017 en el Empire, celebrando luego su 50 aniversario en el circuito comercial. Hoy, con dirección general de Yamila Gallione, la pieza continúa convocando a multitudes en el Teatro Empire (H. Yrigoyen 1934, CABA) con un elenco integrado por Marcos López, Camila Vaccarini, Franco Genovese, Cristian Frenczel, Agustina Sena, Omar Ponti y Natalia Duzdevic, bajo la asistencia en escena de Sebastian Pérez Tetamanzi, música original de Melina Otero y Martín Sciaccaluga, coreografía de Carlos Mathus, realización de vestuario a cargo de Antonio Leiva y Mirta Liliana Palacio, diseño de luces de Antonio Leiva y Stefany Briones Leyton, y una producción ejecutiva comandada por Anggie Zamora Valladares, Cristian Frenczel y Cesar Mathus, con producción general de Leiva.

El vínculo de Gallione con este universo teatral comenzó casi por destino: "Mi relación inicial es que en el 2017 hice un casting muy masivo para hacer la obra. Yo la conocía por nombre de la facultad había escuchado de su controversia, que era una obra histórica que en su momento generó mucho revuelo, me acuerdo del tema de los desnudos", recuerda. Y agrega sobre aquel punto de partida: "Un día vi que había un casting, y quedé. Pero el autor falleció durante el proceso de los ensayos".

A raíz de esa pérdida, Antonio Leiva -compañero de Mathus y actor histórico de la obra desde sus comienzos- tomó las riendas de la dirección. "El se encargó de dirigir el proyecto, pero bueno, afectado por esta situación tardamos mucho en poder estrenar. Recién se produjo a fines de 2017, y a partir de entonces nunca me fui de la obra", detalla Gallione.

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Respeto por la esencia de la obra

A la hora de repensar la puesta actual frente al paso del tiempo,Yamila explica cómo se cruzan la fidelidad al material original y las pequeñas adaptaciones con el presente: "Siento que la actuación fue evolucionando en todo este tiempo, mutando hacia otros lenguajes. Quizás trabajé un poco para mantenerla viva, pero en cuanto a la estructura, a lo que es la parte coreográfica y los textos, la idea es respetarlos lo más posible y constantemente volver a la fuente para tratar de mantener fresco aquello que surgió en un principio". No obstante, aclara que la pieza dialoga con el presente: "De todas maneras, tiene ciertos lugares vacíos que se llenan con la actualidad, que como nombrar a algunos personajes de hoy. O, si viajamos al Interior, se adaptan a las calles, negocios, cosas locales para tener ese impacto de actuaidad".

Al reflexionar sobre el núcleo temático que sostiene a este texto a lo largo de las décadas, Gallione profundiza en el paralelismo que propone el título: "La obra se llama La Lección de Anatomía y un poco la idea es hacer una analogía con ese cuadro de Rembrandt en donde se disecciona el cuerpo humano; en este caso, pasa un poco más por la línea de diseccionar el alma humana, los vínculos intrapersonales y también hacia la sociedad; cómo nos percibimos, cómo nos vinculamos con el otro, cuáles son las imposiciones que socialmente atravesamos constantemente como individuos". Para la directora, la vigencia se explica porque "en ese sentido todavía estamos en un trabajo creo como sociedad de replantearnos estos temas, por eso es que la obra sigue vigente. Además también tiene una poética y una forma de abordarlos que es muy particular, muy cercana, muy cruda, y eso hace justamente que el lenguaje siga muy vivo".

Uno de los elementos más icónicos de la propuesta son los desnudos frontales del inicio, que conservan intacta su función dramática y conceptual. "Se mantienen con la misma connotación que en un principio -afirma. Tienen un significado muy particular, no es un desnudo de exposición en el sentido de estar sexualizado, es un desnudo que tiene una simbología muy particular, tiene que ver con despojarse de la ropa cotidiana y con eso despojarse de la máscara cotidiana para poder abordar la obra y todo lo que viene después. Un poco también invoca al inicio de la vida, porque empieza a haber el descubrimiento del espacio, del cuerpo, de los movimientos, de la voz, y un poco evoca también a eso. Y eso se mantiene igual, igual a como fue desde 1972".

Demanda teatral

Sostener un proyecto de esta magnitud requiere también de un entramado humano sólido, algo que la directora destaca al hablar de la conformación del elenco actual: "En realidad gran parte del elenco ya venía trabajando conmigo, actuábamos juntos, así que el equipo ya está consolidado y dentro de ese equipo tenemos un compañero, Omar Ponti, que está hace 25 años haciendo la obra. Se fueron incorporando de a poco otros actores y actrices. La verdad es que me resultó un grupo muy consolidado, muy amable, muy humano, y eso hizo que todo el trabajo fuera muy orgánico".

Por último, al analizar el pulso del público en la cartelera actual, Gallione observa un fenómeno tan sorpresivo como enriquecedor: "Lo que está sucediendo en este tiempo es que está viniendo muchísima gente, lo cual es una sorpresa tanto como su receptividad a la propuesta. Siento que el teatro está en un momento general de mucha demanda, lo cual me parece que es una escapatoria a ciertas lógicas que circulan y van por otro camino".

Ese magnetismo se completa con la pluralidad de espectadores que se acercan a la sala: "Al ser tan cruda, y hacernos reflexionar sobre la humanidad y sobre nuestros conflictos, convoca a participar y a querer venir. Se sienten incluidos. Y por otro lado, al tener este fenómeno de estar hace tantos años, es una obra que ha acompañado la vida de mucha gente; ahora vienen con sus hijos o sus nietos para verla con ellos y tener otra perspectiva".

Las próximas funciones son los sábados 3 y 17 de octubre a las 20:30 y los viernes 9 y 23 del mismo mes a las 22:30. Encontrá acá más info sobre las entradas.