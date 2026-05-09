Ricardo Halac, Esteban Morgado y Guido Inaui Vega crearon un musical sobre el poder

Llevar a escena un texto inédito de una figura central de la dramaturgia argentina como Ricardo Halac supone un gran desafío. Para el director Guido Inaui Vega, la apuesta fue doble porque es una comedia musical. El resultado es Primera Noche Robada, que llega al Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA) este finde con una propuesta que se aleja de la frivolidad para espejar una realidad social cruda y repetitiva.





"Me interesó un montón llevar a escena una pluma tan llena de historias y de historia", explica Inaui Vega (foto arriba) durante una entrevista exclusiva sobre este estreno absoluto que cuenta con la música original de Esteban Morgado. El director subraya que, aunque Halac ya concebía la obra con música, el proceso de ensayos fue un organismo vivo: "Incluso sumamos una canción final que Esteban escribió ya en el proceso previo". Para Guido, el género musical no aliviana el mensaje sino que abre el espectro de espectadores: "El público ávido de teatro musical, que a veces tiene entre 20 y 30 años, se va a encontrar con una obra con un peso dramático y una textualidad que los va a enriquecer un montón. Van a decir: 'Wow, cuánta historia'".

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La circularidad de la impunidad

La obra se estructura en dos épocas que, en apariencia, no podrían ser más distantes pero que comparten una lógica idéntica. El primer acto se sitúa en los años 1500 en un pueblo de España, mientras que el segundo traslada la acción a la Buenos Aires tanguera de 1950. "Hay algo de lo cíclico, de lo repetitivo, de que cierta historia se va reiterando constantemente", reflexiona el director.

El eje central es la figura del poderoso, un personaje que atraviesa ambos tiempos con la misma impunidad. "La historia cuenta cómo este poderoso se impulsa para llevar adelante su deseo y cómo lo único que le importa es eso. También muestra cómo siempre hay un grupo, un pueblo o una sociedad que lo sigue y lo habilita, o tiene que migrar hacia otros lugares para encontrar un futuro mejor", analiza el director. En esa línea, la obra no esquiva la mirada de género, señalando cómo "ciertos lados de ese poder machista siguen estando vigentes" y tocan de lleno la contemporaneidad. Aquí la entrevista completa:

El tango como refugio y lenguaje

Para sostener este relato, Inaui Vega armó un equipo en el que el equilibrio interpretativo es la clave. El elenco, integrado por Matías Hynes, Andrés Gioeni, Antonella Van Ysseldyk y Guido Lapenna, fue seleccionado por su solidez tanto en el texto dramático como en lo vocal. "No es que de pronto haya nadie que sea cantante más que actor; la idea es que ese equilibrio sea poderoso", sostiene.

La puesta en escena huye del minimalismo. Con diseño de escenografía de Victor De Pilla (realizada por Claudio Biancuzzo) y vestuario de Alicia Gumá (realizado por Caterina Aranda), la obra logra un despliegue visual que el director define como "jugado". A esto se suma el diseño lumínico del propio Inaui Vega y la dirección vocal de Van Ysseldyk.

Un punto alto es el tratamiento del tango en la segunda parte de la obra. Aunque la dirección coreográfica general es de Antonella Van Ysseldyk, se sumó a Estrella Flores para las piezas del 2x4. "Banco el tango escenario, pero me gusta más el clásico, el de la intimidad, el de mirarse. Me parece súper interesante", confiesa Guido. Este clima se potencia con la ejecución de músicos en el teatro: Gemma Scalia, Jaime Granda y Moncho Santos, quienes transforman el ritmo en un motor expresivo.

La resiliencia del teatro

En un contexto teatral en el que la cartelera porteña desborda de musicales, Inaui Vega no ve a la competencia como un obstáculo, sino como un síntoma de vitalidad cultural. "Tenemos la enorme fortuna de que, a pesar de que todo está tan complejo socialmente o difícil, haya tantas opciones. Me parece maravilloso que pese a todo sigamos vivos haciendo teatro", concluye sobre una propuesta que busca incomodar desde el humor ácido y el grotesco, Primera Noche Robada se presenta los domingos a las 17 como una cita para quienes buscan en el teatro un espejo de la realidad. Encontrá acá más info sobre las entradas.