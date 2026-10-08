"Somos vínculo, no somos otra cosa": Beatriz Spelzini protagoniza Las Gratitudes en el Picadero

Hay obras que llegan en el momento justo de la vida. Con esa precisión emotiva se gestó Las Gratitudes, la adaptación teatral de la novela de Delphine de Vigan que desembarcó el pasado 1° de octubre en el Teatro Picadero (Pje. Enrique S. Discépolo 1857, CABA). Con funciones por pocas semanas, la pieza propone un viaje tan íntimo como universal hacia los afectos, el envejecimiento y la pérdida de las palabras. Bajo la dirección de Juan Tupac Soler y Federico Martínez, y con la producción de Sebastián Blutrach, el elenco está integrado por Beatriz Spelzini, Javier Lorenzo y Antonia Bengoechea. Al frente de este recorrido, Spelzini encarna a Michka, una mujer mayor que comienza a perder el habla y emprende, junto a otros dos personajes, un viaje hacia su propia historia, marcada por las huellas de la infancia y la guerra.

Para la actriz, asumir este desafío supuso un hallazgo providencial: "Me llega en el momento justo, porque digamos que hay una edad donde es más difícil encontrar el personaje que vos querés hacer, la posibilidad de hacerlo, encontrar con quién. Entonces esto apareció un poco milagrosamente". Aunque reconoce que no tiene la edad exacta del rol, explica que la propuesta artística se aleja de cualquier naturalismo rígido: "Tampoco sé si una persona de esa edad lo podría hacer, ¿no? Entonces se trata de hacer imaginar, porque toda la puesta tiene que ver con hacer imaginar, no es una puesta real de un realismo absoluto".

Ese ejercicio de la imaginación y la composición conectó de inmediato con su propia historia íntima y sus afectos más profundos: "No me costó porque aparecieron mucho los fantasmas. Aparecen las señoras viejitas de mi historia, aparece mi madre, aparece mi abuela, aparecen mis tías, aparecen todas esos fantasmas muy queridos, y 'siempre tomo algo de ellos sin duda. A veces parecería que te están golpeando una puerta y te dicen: 'Házme entrar, porque yo ahí tengo que vivir?".

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La memoria perdida y encontrada

El tránsito por la memoria también interpela el propio devenir de la artista y el valor del pasado en su vida cotidiana: "A mí me hizo pensar mucho en no haber podido agradecerle a mi madre tantas cosas. Yo vivo mucho en el presente con el pasado, pero no porque sea melancólica -y tal vez sí-, pero el pasado está muy presente. Creo que por el tipo de trabajo, por la manera como encaro los trabajos, parecería que cerrás un círculo donde la infancia sobre todo se presenta con mucha fuerza".

La obra, construida desde una puesta austera y sencilla que prioriza el poder del relato y la imaginación, indaga en una pregunta que atraviesa toda la función: ¿quién le debe las gracias a quién? Para Spelzini, el corazón del mensaje es claro y resuena con fuerza en la actualidad: "Creo que esto de poder agradecer, de tener en cuenta que somos vínculo, no sólo con lo que hemos dejado en el pasado, sino con los vínculos que hacemos hacia el futuro. Los vínculos que vamos creando y que entonces se va armando una cadena de agradecimientos y de cuidados: así como me cuidaron a mí, yo cuido a otros y esos otros cuidarán a otros y seguiremos viviendo en la memoria de nuestros hijos".

Ese minimalismo estético encuentra en el Teatro Picadero el escenario ideal para el lucimiento actoral. "El Picadero es un teatro precioso, la sala es bellísima, cro que todos los actores queremos trabajar aquí alguna vez. En el teatro siempre se dice que menos es más, y sobre todo para este tipo de relatos, donde hay una parte que se cuenta y una que se actúa, entonces dejar imaginar es muy importante".

Ante una platea que ya agotó ejemplares de la novela en librerías, la actriz anticipa una profunda conexión con los espectadores: "La novela toca en el corazón de cada uno, donde te permite hacer tu propio viaje: ¿a quién querés agradecerle vos? ¿Qué cosas recordás? ¿Quién te va a agradecer a vos? ¿Qué cosas hacés para que ese vínculo -ya que somos vínculo, no somos otra cosa- permanezca sano y amoroso?".

Las funciones son los jueves a las 20 y los viernes a las 22. Encontrá acá más info sobre las entradas.