Teatro, memoria y justicia poética: la apuesta de Melisa Freund para desarmar el show mediático del femicidio

El 10 de junio de 2013, la sociedad argentina se vio sacudida por el crimen de Ángeles Rawson, un caso paradigmático que inundó las pantallas de televisión antes del surgimiento del colectivo Ni Una Menos. Más de una década después, la dramaturga y directora Melisa Freund toma los archivos de dominio público de aquella tragedia para transformarlos en Expediente A.R., una propuesta que no busca resolver un enigma policial -dado que el culpable fue juzgado y condenado a prisión perpetua-, sino desmantelar el engranaje feroz de los medios de comunicación y el sistema judicial que transformaron una vida destruida en un producto de consumo masivo.

En diálogo exclusivo con Vivo Perfil, la creadora repasó el origen de la obra, los dilemas éticos y estéticos que enfrentó durante el proceso y la urgencia de devolverle la voz y la vitalidad humana a quien fue reducida a una sigla judicial.

Un disparador paradigmático: el expediente frente al espejo de los medios

El inicio de la obra se remonta a una residencia de escritura en Barcelona hace ocho años, donde Freund comenzó a indagar sobre cómo la sociedad y la prensa consumen las tragedias reales. Al analizar el femicidio de la adolescente, la dramaturga identificó aristas particulares sobre los vericuetos de la ley y el tratamiento del periodismo amarillista. “El caso tuvo muchas particularidades. A las 24 o 48 horas ya se sabía quién era el culpable porque él mismo fue a declarar como testigo y terminó autoinculpándose por la presión. Pero como no había juez ni fiscal, esa declaración quedó nula. Tuvieron que seguir investigando como si nada para poder declararlo culpable legalmente. Por un lado fue paradigmático, porque la ley tiene vericuetos que hacen que no siempre pueda actuar a favor de las personas”, explicó Melisa sobre el entramado legal que sirvió de base para el texto.

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Asimismo, la autora remarcó el impacto de la cobertura televisiva de la época: “En el medio hubo muchas cosas que tienen que ver con los prejuicios y con programas de televisión que, para tener rating, inventaban culpables por sus rasgos étnicos. Por otro lado, fue simbólico por ser previo a la gestación de Ni Una Menos. A veces tienen que ocurrir estas tragedias inimaginables para que podamos avanzar en materia de derechos. La obra, si bien toma un femicidio real, habla de cómo funcionan la justicia, los medios y nosotros como sociedad al revictimizar”.

La vida frente al basural: un dispositivo escénico y tecnológico

Lejos de una puesta realista o un melodrama convencional, Expediente A.R. fragmenta la narrativa en dos planos contrapuestos. Por un lado, dos relatores enuncian con frialdad los datos duros, transcripciones de peritajes y discursos televisivos extraídos de la causa; por el otro, irrumpen escenas oníricas donde la joven protagonista (AR) y un novio imaginario juegan, ríen y comparten preguntas cotidianas.

“Tomé los testimonios reales de testigos, abogados, periodistas, investigadores y criminólogos. Hay dos relatores que cuentan todo pero eso está intercalado con escenas oníricas entre la protagonista y un novio para abordar la vitalidad adolescente. Es algo que les cortaron, les rompieron la vida, pero no dejo de pensar en que la experiencia teatral tiene que tener este lugar de ensoñación y alegría. Ellos tienen otra luz y otros colores”, detalló la también directora sobre las actuaciones de un elenco integrado por Caro Wolf, Federica Presa, Alfredo Sánchez, Mauro Pelandino y Luca Ongarato.

El montaje en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA) integra además un diseño escenográfico y de vestuario ideado por Pablo Graziano que recrea la idea de un basural cubierto por bolsas de residuos, sumado a un sistema de luces y mapping a cargo de Demian Ledesma Becerra, que proyecta las imágenes de los propios actores sobre los objetos del espacio. La atmósfera se completa con la colaboración artística, producción musical y diseño sonoro en vivo de Sebastián De Marco, la asistencia de dirección de Facundo Panichelli y la producción ejecutiva de Carla Fontao.

Esta combinación estética busca generar un espacio de reparación donde el recuerdo de la víctima no quede supeditado a la violencia mediática. Al respecto, Freund recordó una de las devoluciones más significativas que recibió en la trastienda de los ensayos: “Vino una persona muy cercana a la vida de Ángeles al ensayo general; estaba muy conmovida, pero agradeció y dijo: 'Me gusta que el recuerdo de mi prima no sea el cuerpo en una bolsa de basura', que es lo que hicieron los medios'”.

“Cuando gané Mecenazgo por esta propuesta, se la acerqué al Teatro del Pueblo, que la recibió muy amorosamente. Se armó un equipo maravilloso con el que logramos casi una instalación plástica. Cuestionamos nuestras opiniones y prejuicios, pero también ironizamos sobre programas de chimentos que te venden un polvo para adelgazar mientras hablan de un femicidio”, concluyó la autora.

Las funciones son los domingos a las 17. Encontrá acá más info sobre las entradas.