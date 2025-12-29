Un unipersonal de humor, una obra costumbrista y un musical llegan a la cartelera porteña

Jumapi González en Oveja Negra

En este, su cuarto unipersonal de humor, Juampi explora su identidad, sus contradicciones y el vértigo de acercarse a los 40 sin cumplir ninguno de los casilleros que “había que cumplir”. Con humor filoso y una mirada tan honesta como incómoda, se confiesa sobre sentirse en ese extraño momento en el que todos parecen tener un plan… menos vos. Un show que invita al público a reírse de los mandatos, de sentirse raro, distinto, o directamente perdido. Y a darse cuenta de que no estamos solos, de que somos más de lo que parece.

El estreno se producirá el 7 de enero, a las 22 en el Teatro Auditorio de San Bernardo, función a la que le seguirán:

8 de enero, 22 hs – Teatro De la Torre – Pinamar

22 hs – Teatro De la Torre – Pinamar 10 de enero , 22:30 hs – Teatro Picadero – CABA

, 22:30 hs – Teatro Picadero – CABA 16 de enero , 22 hs – Teatro Toledo - Necochea

, 22 hs – Teatro Toledo - Necochea 17 de enero , 23:30 hs – Teatro Melany – Mar del Plata

, 23:30 hs – Teatro Melany – Mar del Plata 29 de enero, 22 hs – Teatro Auditorio - San Bernardo

22 hs – Teatro Auditorio - San Bernardo 30 de enero, 22 hs – Teatro De la Torre – Pinamar

22 hs – Teatro De la Torre – Pinamar 31 de enero, 23:30 hs – Teatro Melany – Mar del Plata

Encontrá acá más info sobre las entradas.

Tirria

Diego Capussoto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd protagonizan la obra de Lucas Nine y Nancy Giampaolo que vuelve el 9 de enero al Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA), con dirección de Carlos Branca. El trío se presentará viernes a las 22 y sábados a las 22.30 para llevarnos de viaje al espíritu del grotesco argentino.La obra nos sumerge en la decadente vida de los Sobrado Alvear, una familia patricia argentina venida a menos. Completan el gran elenco Juano Arana, Eva Capusotto, Galo Politti y Daniel Berbedés.

Todos los veranos, los Sobrado Alvear fingen partir a Europa. Excepto Hilario, el fiel criado, nadie conoce su secreto: arruinados económicamente, pasarán los siguientes tres meses encerrados en los baúles que se arrumban en su mansión. Sobreviviendo exclusivamente a base de arroz con leche, se permiten paseos imaginarios por una Europa hecha de recuerdos. Por suerte (o por desgracia) para ellos, el atento Hilario, “casi de la familia”, se ocupa de todo. Y nadie duda de que el criado será capaz de llegar a cualquier extremo para salvar el honor de la casa. ¿Podrán los Sobrado Alvear escapar de Hilario?

El diseño de escenografía es de María José Besozzi, con Oscar Vázquez como asistente y José María Vergel como jefe de realización. El diseño de vestuario es de Leticia Falcone, el de iluminación de Carlos Branca y María José Besozzi; el de arte de Lucas Nine y la producción general de Damián Sequeira. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Aquí no podemos hacerlo

El 7 de febrero volverá a la cartelera porteña el primer gran musical argentino, para ofrecer funciones todos los sábados a las 20 en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA). Pepe Cibrián (encargado de libro, letras y dirección general), Luis María Serra (música original), Juan Pablo Ragonese (dirección musical y director asistente), Tomás Luna (coreografías) y Emiliano Miguez (productor artístico) conforman el equipo directivo de este regreso.

Nació como un susurro rebelde en el alma de Pepe Cibrián, en aquel 1978 en el que tantos repetían que en esta tierra no había lugar para los grandes sueños. Pero él, enamorado de la Argentina y de sus artistas, eligió creer en lo que otros no podían ver. Y así se convirtió en el espacio donde el talento joven encontró un escenario propio, donde los miedos se transformaron en belleza y donde los fantasmas interiores aprendieron a decir su verdad a través de la música y la palabra.

La obra propone una pregunta que es, al mismo tiempo, una revelación: ¿qué significa soñar en un país que tantas veces camina contra el viento? Significa ser argentino. Significa avanzar, como el salmón, hacia lo que parece inalcanzable. Significa sostener la convicción de que la creación también es un acto de amor por la patria. El elenco del estreno 2026 está compuesto por Matías Asenjo, Lucía Macías Palkiewicz, Marcos Franchi, Anna Fiadino, Claudia Duce, Darío Fernández, Candela Regulez, Juanchi Eraso, Agostina Castrogiovanni, Chiara Vecchi, Ailén Rodríguez, Jazmín Emili, Lucía Marshall y Guillermina Di Pietro. Encontrá acá más info sobre las entradas.