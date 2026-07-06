Vacaciones de invierno con Los Astrópicos, El Salpicón y Luna y su Galaxia

Los Astrópicos

El jueves 16 de julio, a las 18, llegan a Buenos Aires y aterrizan con su nave en el escenario del CAI - Centro Audiovisual Inmersivo de Buenos Aires (Avenida Jorge Newbery 3039, CABA) en una innovadora propuesta teatral musical inmersiva que redefine los espectáculos para niños en la Argentina. Se trata de muñecos que cantan y bailan junto a adultos y pequeños, luego de revolucionar el escenario de Kidspalooza con sus canciones ante una multitud de familias, Los Astrópicos ofrecerán un espectáculo en vivo donde las canciones y los bailes son protagonistas absolutos.

Proponen un viaje intergaláctico que conecta con los sueños, la amistad, la diversidad y la expresión individual, en un universo musical original que combina canciones, narrativa, diversidad y movimiento en una experiencia sensorial. Ellos son Zetta, Pixie, Lumo, Electra y su mascota Blip, y forman la banda musical Los Astrópicos que vive en el planeta Pelurno. Cada uno representa a un universo emocional y musical distinto, atravesando géneros como el pop, el rock, el rap, los ritmos latinos y la electrónica.

El espectáculo propone, con su identidad única y novedosa, un recorrido por varios universos musicales y escenarios visuales logrando una conexión inmediata con el público a través de sus canciones, energía y estética vibrante. Es un show diferente, fuera de lo tradicional, que lleva a imaginar, ver y sentir un mundo nuevo donde la música nos transporta por distintos escenarios, historias, aprendizajes y emociones. Además, a través de sus canciones abordan temas clave para la primera infancia como la empatía y el trabajo en equipo; la diversidad de identidades; la gestión de emociones como la frustración, el entusiasmo, el miedo, la risa, la creatividad y el vínculo con las pantallas; el valor de tener una voz propia y el placer del movimiento.

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El espectáculo tiene dirección general de Christian Mayer; dirección general creativa de Rosario Narvaja; guión de Aldana Duhalde, Narvaja y Diego Jaraz; composición y producción musical de Agustín Konsol; dirección de coreografía y puesta en escena de Vanina Said y Jaraz; producción deBautista Sarobe y Matilda Mayer. Los Astrópicos tendrán 10 funciones, de miércoles a domingo, desde el 22 de julio al 2 de agosto, a las 17, a la que se suma el estreno el jueves 16 de julio a las 18. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Luna y su Galaxia

Una obra original y con música creada especialmente sobre los vínculos, la infancia y la capacidad de volver a creer. En esta historia, Luna atraviesa uno de los cambios más importantes de su vida: la separación de sus padres. Entre enojos, tristezas, preguntas e incertidumbres, siente que su mundo se rompe en mil pedazos. Acompañada por sus amigas Consuelo y Amparo, y por Pedacitos, un entrañable amigo interior que la guía en su universo emocional, emprende un viaje sensible, mágico y profundamente humano para intentar “arreglar” aquello que cambió para siempre. Pero en el camino descubrirá algo aún más importante: algunas cosas no vuelven a ser como antes… simplemente se transforman en una nueva manera de existir.

Con Isabella Sorrentino, Francisca Casal, Malena Rivas, Hernán Ruiz Moreno y Victoria Quidiello, dirigidos por Joaquina Sanchez Zinny sobre texto propio y de Polly Bouquet. Desde el 18 de julio en Teatro Border (Godoy Cruz 1838, CABA), lunes, miércoles y sábados a las 17 y domingos de agosto a las 15. Encontrá acá más info sobre las entradas.

El Salpicón

Uno de los grandes títulos de Hugo Midón y Carlos Gianni, vuelve a escena en julio con funciones especiales durante las vacaciones de invierno. Estrenado por primera vez en 1995, el musical infantil celebra el juego, la fantasía y una manera de pensar el teatro que sigue emocionando a nuevas generaciones. Más que el regreso de una obra, esta nueva puesta en un mundo donde la imaginación nace de lo cotidiano, la música abre puertas a la emoción y la escena se convierte en un espacio donde todo puede transformarse. A través de cuatro intérpretes que encarnan distintos personajes, la obra propone un paseo por diversas escenas que invitan al público a sumergirse en el universo imaginario de Hugo Midón. Allí, la realidad se traduce en situaciones que conmueven, divierten y hacen reflexionar, recuperando esa capacidad profundamente teatral de mirar lo cotidiano como si pudiera convertirse, en cualquier momento, en algo fantástico.

Cuenta con las actuaciones de Victoria Baldomir, Guido Botto Fiora, Camila Das Neves y Julia Morgado, dirección de Baldomir y Sabrina Zelaschi, y dirección musical de Carlos Gianni, coreografía de Constanza Feldman, escenografía y vestuario de Melina Benítez y diseño de iluminación de Diego Becker.

El Salpicón llega para reafirmar la vigencia de una mirada artística que nunca subestimó a las infancias y que sigue dialogando, con humor y sensibilidad, con chicos y grandes.Las funciones en julio serán viernes 10, martes 21 y 28, viernes 24 y 31 y sábados 25 y el 1 de agosto.en Nün Teatro Bar (Juan Ramirez de Velasco 419, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.