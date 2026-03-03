Velado Amor Viajero rescata la figura de Ada María Elflein, la primera mujer que trabajó en la redacción de un diario

A partir del sábado 14 de marzo, el Teatro El Popular (Chile 2080, CABA) presenta Velado Amor Viajero, una pieza que rescata la vida de la primera mujer que trabajó en la redacción de un diario argentino. Pero no fue ese su único logro. Con dramaturgia y dirección de Amancay Espíndola, y el protagónico de Anabella Valencia, Alejandra López Molina y Marilú Dizy, la obra propone un viaje por la libertad, el amor y la identidad nacional.

La pieza es una versión libre de la novela Dos Palabras de Cynthia Cordi y se sumerge en la biografía de Ada María Elflein (1880-1919), una figura fundamental pero olvidada de nuestra cultura. Elflein fue pionera del periodismo de viajes y la primera mujer en integrarse formalmente a la redacción del diario La Prensa. Sin embargo, su legado va mucho más allá de las crónicas: fue una revolucionaria que entendió la libertad como una independencia económica y afectiva.

Una vida de vanguardia

Valencia, quien además de protagonizar la pieza es la responsable artística de la sala, destaca el asombro que genera descubrir a estas mujeres de principios del siglo pasado. "Eran pocas, pero tenían un empuje y una claridad asombrosos. Ada entendía que casarse o tener hijos era una atadura para sus objetivos; ella eligió trabajar y ser independiente", comenta la actriz sobre un personaje que rompe con los prejuicios de su época.

Velado Amor Viajero pone el foco en lo que la historia suele callar: el vínculo entre Ada y Mary Kenny, maestra sanjuanina y su inseparable compañera de ruta. La propuesta transita esa relación "velada", en la que la amistad profunda y el amor se entrelazan en un contexto donde las mujeres ya discutían conceptos de libertad que hoy parecen conquistas modernas. Aquí la entrevista completa:

Uno de los puntos más altos de la narrativa de esta obra es el compromiso de Ada con el territorio argentino. A través de sus crónicas, Elflein buscaba contagiar el amor a la patria instando a las mujeres a viajar solas o con amigas, sin necesidad de tutelas masculinas en un tiempo en el que lentamente empezaban a explotar el mundo. "Ella recorría el país rompiendo con el turismo tradicional, buscando los puntos en común entre la historia y el paisaje", explica Anabella.

La puesta en escena cuenta con el apoyo del Teatro Nacional Cervantes en coproducción con el Grupo Estable El Popular. El equipo creativo está integrado por Jorgelina Herrero Pons en escenografía y vestuario, Silvina Pérez en coreografía y Leandra Rodríguez en iluminación.

A pesar de ser una obra histórica, su resonancia en el 2026 es inmediata. Las funciones se realizarán todos los sábados a las 18, ofreciendo al público de todas las edades la oportunidad de reencontrarse con una parte esencial de la construcción de nuestra identidad. En un espacio que recrea desde la intimidad doméstica hasta la redacción del diario (donde a Ada se le asignó un cuarto especial para no "distraer" a los hombres), esta obra es, ante todo, un acto de justicia poética hacia una mujer que enseñó que la libertad se conquista andando. Encontrá acá más info sobre las entradas.