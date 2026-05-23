Volvió Hairspray a Buenos Aires y es una fiesta para los amantes del musical

Hairspray es un musical que enamora, que reparte alegría, que está en la mente de todos los espectadores y más del amante del género. Por eso su regreso a la cartelera porteña de por sí es una fiesta y se convirvió en un fenómeno teatral muy convocante con más de 20.000 entradas vendidas. Eso demuestra el cariño qe todos le tenemos a la historia de Tracy Turnblad y su entorno.

Pero en esta versión alcanzó una espectacularidad muy especial y no es sólo por lo icónico de que el pastelero Damián Betular se pusiera en la piel la mamá de Tracy Turnblad haciendo su debut actoral. También está el hecho de que el director Fernando Dente, conocedor como nadie del género en nuestro país, convocó a figuras consagradas como Alejandra Radano y Andrea Lovera para ofrecer un soporte con su talento a los menos experimentados. Y al mismo tiempo se lanzó a un casting para descubrir nuevos talentos. De allí salió la verdadera protagonista de la historia, la también debutante Belén Bilbao.

A ella se suman Sofía Morando, Sonia Savinell, Leo Bosio, Joaquín Scotta, Ian Ferreira, Paula Chouhy y Santiago Toledo como figuras fuertes que se encargan de los roles bien definidos y muy queridos de esta historia de superación personal compartida entre madre e hija. Así nos dan un espectáculo lleno de música, color y alegría, especialmente porque conocemos muy bien las canciones y las vamos a cantar junto con ellos: Buen día Baltimore, Mami tu bebé creció, Bienvenida a los 60´s, Sin amor, Quién nos va a parar, entre otros temas inolvidables.

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Hablando de los intérpretes, sin dudas tanto Radano como Lovera dan cátedra una vez más de musical con su experiencia en el género e inmensas cualidades interpretativas. Alejandra con Morandi y Andrea con Chouhy marcan las otras duplas madre/hija que complementan a las protagonistas al ser sus opuestos. También un dúo madre e hija en esta trama que busca dejar de lado a la segregación racial de los Estados Unidos sesentista: Sonia Savinell (Garganta Feroz) y Ceci Cáceres (Inez) que, junto al espectacular Ian Ferrerira componen el "trío negro" de una manera impecable.

Y los hombres del equipo no se quedan atrás: la elección de Leo Bosio como padre de Tracy, además de levantar la vara del espectáculo produce un excelente contraste con el tamaño de su esposa en la obra, sumando un detalle extra; Santiago Toledo y Joaco Scotta hacen también su aporte en los roles de Link y Corny Collins.





Superproducción a la argentina

Esta ya exitosa producción de Club Media y Olga está pensada para emocionar, sorprender y hacer vibrar al público en cada función, tal como fue la historia original: está basada en la película de John Waters, con adaptación de Marcelo Kotliar: ambientada en los años '60, la historia sigue a Tracy Turnblad, una adolescente que sueña con bailar en el programa de TV más popular de Baltimore. Con su energía arrolladora, más humor y emoción, Hairspray celebra la diversidad, la inclusión y el poder de animarse a ser uno mismo.

Además del trabajo de pecisión de Dente para dirigir el equipo y consagrasarse así como el referente del musical en la Argentina, la puesta se apoya en las coreografías de Vanesa García Millán, la dirección vocal de Eugenia Gil Rodríguez, la dirección de actores de Laura Oliva y la musical a cargo de Damián Mahler (que tiene a syu cargo 10 músicos en vivo con cada función). Aquí sobre todo se destaca el nivel estético de la puesta, en lo que mucho tienen que ver los trajes de Gustavo Alderete y La Polilla, y el make up de Matías Nazareno, así como el diseño de escenografía de Gonzalo Córdoba Estévez, de luces de David Seldes y de sonido de Gastón Briski. Todos visten al Teatro Coliseo de años '60 de una manera muy grata.

Con mucho humor, algunos chistes subidos de tono, números musicales grupales en los que también se luce el ensamble (especialmente Welcome to the 60s) constantemente aprovechan el tono de comedia que distiende y se gana los aplausos del espectador. En este marco Betular supo superar su nerviosismo por la función de prensa y amigos para componer a Edna. Obviamente no es su metier pero gana puntos por animarse a hacer algo distinto y eso merece el aplauso. Seguramente con el avance de las funciones mejorará los movimientos femeninos a la hora de caminar.

Tanto foco puesto en Damián quizás le quita el protagonismo a Tracy, el personaje que es el eje de Hairspray: por algo la última canciión, Can't Stop the Beat, dice que no se puede parar a alguien como ella cuando intenta cumplir su sueño. Un gran mensaje para cualquiera de los espectadores.

Las funciones en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125, CABA) son de miércoles a sábados a las 20 y los domingos 18. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Informe: Aldana Córdoba.