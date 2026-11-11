León XIV en Sudamérica

Si su primera visita apostólica a Sudamérica ya era importante para León XIV, tras la sorpresiva y exitosa intervención para sacarle un tumor maligno del pulmón, hace menos de un mes, se convirtió en un evento clave para darle su impronta al papado, en especial luego de una figura tan fuerte, aunque polémica, como Francisco.

Un Papa enfermo es una dificultad extra para dirigir una institución tan compleja y global como la Iglesia Católica, como bien probaron los últimos años del pontificado de Juan Pablo II. Así se explican las palabras del Secretario de Estado, Pietro Parolin, cardenal que proviene de diplomacia vaticana, el 16 de octubre, en las puertas del hospital donde León XIV se recuperaba de la operación.

“La pregunta es cuándo regresará, en qué condiciones regresará, y lo que digan los médicos, y en función de esos factores, el Papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, señaló Parolin. El verbo “ajustar” llamó la atención porque, en boca del número dos de El Vaticano, que viene de la época de Francisco, indicaba la incertidumbre curial sobre el futuro del naciente papado.

Por suerte para todos, el médico papal salió rápido a aclarar que todo había salido muy bien, tanto que no había ningún impedimento para que el viaje se realizara tal cual se había planificado.

Es un recorrido muy exigente: en once días tiene que tomar catorce vuelos para visitar —con caravanas, encuentros, audiencias, discursos, homilías y saludos fraternos a fieles— diversas ciudades de tres países, una de ellas, Cuzco, a 3.500 metros de altura que dejan sin oxígeno a cualquier mortal.

León XIV no ha querido realizar ninguna modificación en ese exigente cronograma, ni siquiera cambiar la locación de Cuzco, que es uno de los puntos fuertes del periplo por su simbolismo ya que fue “el ombligo del mundo” para los incas y la capital de su imperio.

Tanto en el viaje en el avión desde Roma como en Uruguay, León XIV ha lucido en óptima forma; según aclaró, lo han ayudado el pronto diagnóstico de los médicos, que sacaron el tumor en su fase originaria; su estado físico —a los 71 años, no fuma ni bebe y entrena casi todos los días— y la fe en Dios.

Una visita a Sudamérica sin trastornos físicos despejaría todo tipo de dudas dentro y fuera de las murallas vaticanas sobre la capacidad del Papa norteamericano peruano para continuar el papado a buen ritmo. Y eso le permitiría consolidar la misión para la que fue elegido por los cardenales, el 8 de mayo de 2025.

Como el mismo Prevost ya explicó, algunos de los objetivos de su pontificado quedaron explicados con la elección de su nombre, en honor de León XIII: la interpretación de los drásticos cambios económicos que vivimos, impulsados por la Inteligencia Artificial, a la luz del mensaje evangélico y, en consecuencia, la adecuación de la Doctrina Social de la Iglesia.

A León XIII le tocó otra época, fines del siglo XIX, dominada por la Revolución Industrial y fue quien publicó la encíclica Rerum Novarum, en 1891, piedra basal de la Doctrina Social, para referirse a la justicia social, los derechos laborales, la organización sindical y los salarios frente tanto al capitalismo como al comunismo.

León XIV ya habló de estos temas en su primera encíclica, Magnífica Humanidad, e hizo precisiones en sus visitas a Francia y España. Y siguió haciéndolas en el auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, cuando se encontró con sindicalistas y empresarios.

Una de las incógnitas es si, afirmado ya al frente de la Iglesia, realizará cambios o seguirá con el personal heredado. Hasta ahora, hizo muy pocas modificaciones; no solo Parolin fue nombrado por Francisco; casi todos los titulares de los dicasterios (ministerios) vaticanos vienen de antes.

Hacia dentro de la Iglesia, la promesa de Prevost es la que expresó en Plaza San Pedro cuando fue creado (nombrado) Papa el 30 de septiembre de 2023: unidad en la diversidad. Para eso, para calmar a la Iglesia luego del huracán Francisco, seguramente apelará a personal propio.