León XIV, ¿pastor o político?

Apenas llegado a nuestro país el papa León XIV instaló el debate: ¿estamos frente al pastor o en presencia del político? No es políticamente correcto decir que un Sumo Pontífice, ese histórico hacedor de puentes, es un político en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, el ciudadano Robert Francis Prevost, pareció querer demostrar lo contrario rápidamente.

Apenas llegado al país y en la primera aparición pública con el presidente Javier Milei, se metió de lleno en el barro de la política. Con diplomacia, pero sin eufemismos. Primer síntoma ideológico: “La economía tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía” es la frase contundente con la que el Papa le mostró las cartas, de movida, al jefe de Estado.

¿Sabía Milei cuál era el tono de la primera aparición pública de su ilustre huésped? Dicen que sí, pero el impacto fue contundente. El subtexto parece ser: “Te lo voy a decir con diplomacia, pero con firmeza. Al pueblo no se lo arrincona contra el palabrerío de las doctrinas económicas. Al pueblo hay que servirlo desde el poder y, desde esas doctrinas, solucionarle los problemas de trabajo bien pagado, alimento, vivienda, bienestar social”.

Por algo Prevost eligió para su papado el nombre León. El anterior, León XIII, al publicar su encíclica Rerum Novarumen 1891, fundó la Doctrina Social de la Iglesia. Lo hizo en plena Revolución Industrial, caracterizada por la pobreza extrema de los obreros y sus familias y una abusiva concentración de la riqueza. Esa es la guía espiritual del actual Jefe de la Iglesia.

Su compromiso lo lleva a enfrentar las políticas de uno de los hombres más poderosos de la Tierra, Donald Trump y a no dudar en el momento de hacer público que votó a la distancia en las últimas elecciones de medio término en su país de origen, los Estados Unidos de América.

Quién puede dudar de que ese voto fue para el lado de los demócratas. No me parece mal que haya un Papa que al mismo tiempo sea pastor y político. Al contrario, me parece necesario, casi imprescindible para los tiempos que corren.

Ahí quedó para la posteridad su sentencia: “El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas”.

En el marco de las instalaciones de la Universidad Católica Argentina, hizo un firme reclamo, ante empresarios, sindicalistas y demás referentes del sector del Trabajo, de inversiones con responsabilidad social, políticas de inclusión y resguardo para los que quedaron marginados del mercado laboral formal.

En el homenaje en la Catedral Metropolitana, a su antecesor, el Papa Francisco, demandó acompañar a quienes viven en la pobreza y no tienen una vivienda digna.

Pero volvamos por un momento al primero de sus discursos, el que pronunció recién llegado, ante el presidente Milei, cuando recomendó “la disposición a escuchar, el cuidado uso de la palabra, la búsqueda paciente de acuerdos y la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien comparte un mismo destino”.

Cuánta sabiduría y qué buena oportunidad para decirle al presidente, desde su posición de humilde siervo de Dios, que él, el Dr. Javier Milei, se equivoca en su descontrolada manera de usar la palabra.

Se me ocurre, como muy humilde aporte a los descontroles verbales de jefe de Estado argentino, una anécdota que se cuenta sobre el asesinado presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. En un acto público en el que que Lincoln estaba hablando, uno de los asistentes lo interrumpió y, a los gritos le dijo que era un hipócrita con dos caras.

Lincoln, tal vez el presidente norteamericano más feo de toda la historia, no perdió la calma y sonriendo le dijo al público: “¿Ustedes creen que si yo tuviese otra cara andaría con esta por la vida?”. Risas y aplausos de aprobación de parte de los asistentes.

Es que Lincoln había entendido desde mucho tiempo atrás que se atrapan más moscas con miel que con hiel. Y eso es lo que debe pensar Javier Milei cada vez que recuerde las palabras del Sumo Pontífice cuando pidió tener más cuidado con el uso de la palabra.

*Periodista