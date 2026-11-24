El vocero presidencial Adrián Ravier encabeza este martes 24 de noviembre su conferencia de prensa en Casa Rosada en medio de una jornada de fuerte tensión financiera y una cargada agenda política, debido a la suba del riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos, el récord del dólar oficial de $1.615 y el dato de actividad económica del INDEC, que podría anticipar el ingreso en una recesión técnica.

En el plano político, el contacto con la prensa llega en la previa de la presentación de Diego Santilli en el Senado con cuestionamientos ante el hermetismo oficial sobre el oro del Banco Central, la SIDE y la salida de Flávio Bolsonaro y mientras el Gobierno busca la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2027, entre otros asuntos.









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