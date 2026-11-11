El Papa en la cárcel de Devoto: dijo que “Jesús se identificó como un preso” y reclamó “compasión” y “generosidad” a las autoridades y la sociedad

El Papa León XIV está en la cárcel de Devoto para visitar a los 74 presos que fueron seleccionados para participar de la misa de las 8. Se priorizó a internos con buena conducta y que estudian o trabajan en el penal.

Los internos están ubicados desde temprano en el gimnasio de la cárcel de Villa Devoto a donde el Papa encabezará una ceremonia y escuchó las historias de vida de tres de ellos.

Tras escuchar los testimonios, el papa León XIV agradeció por el recibimiento en la cárcel de Devoto: “Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza”.

“Me gustaría compartirles una reflexión sobre algo que todos tenemos en común, por el hecho de ser humanos: la experiencia del límite. La incapacidad, enfermedad y la ancianidad se presentan como límites a corregir. Sensación de omnipotencia que genera la droga, el dinero fácil o ejercer la violencia sobre los más débiles, la impunidad, que es fruto de la corrupción. Caídas, sueños y decepciones. El mal que afecta arruina la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Pero una pequeña luz sigue brillando”, expresó el Papa.

Antes de retirarse, volvió a encontrarse con la minsitra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, que no ingresaron a la ceremonia. A la salida, recibió un regalo de los funcionarios y se retiró del establecimiento.

Los testimonios de los internos ante el Papa

En el ingreso al penal, el Papa fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quienes lo acompañaron hasta el gimnasio.

El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, tomó la palabra al comienzo del encuentro y le agradeció a León XIV su visita al complejo penitenciario: "Su presencia es la del pastor que abraza a todos. Un signo de misericordia en un mundo marcado por la violencia”, dijo. Y recordó que "el Papa Francisco venía a esta cárcel todos los jueves santo” .

"La vida no solo se define por los errores cometidos, siempre es posible volver a levantarnos, aprender y convertirse en una persona nueva, porque Dios no se cansa de perdonar", expresó García Cuerva.

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Luego, dos internos y una persona que ya recuperó su libertad leyeron su testimonio al Papa. Primero tomó la palabra Cristian, uno de los presos, quien contó que está detenido desde 2025 y que quería compartir “cómo Jesús le transformó la vida”.

Papa León XIV visita la Cárcel de Devoto

“Durante el tiempo en que estuve en situación de calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaban a cometer delitos para sostener mi adicción. Todo ello terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo, lo perdí todo. Al momento de mi detención, durante las noches, no lograba dormir. La cabeza no me paraba, recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo. Ya en el penal me acerqué a la capilla”, dijo.

Y siguió: “Allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con él. Decidí seguirlo, convencido de que él es el verdadero camino. Sentí cómo tocó mi corazón, me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos. Pude ver la realidad, y esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro. A partir de ese momento, todo empezó a cobrar sentido”.

“Hoy le pido perdón a dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido perdón a todos los que de algún modo lastimé, los pongo en mano de dios para que sane sus corazones de cualquier herida que haya causado. Estoy próximo a recuperar la libertad. Tengo en alelo de empezar una nueva etapa, conseguir un trabajo, tener mi propio techo, ir a la iglesia y, con el tiempo, formar una familia”, concluyó su testimonio.

Maximiliano, de 32 años, fue el segundo de los internos en dar su testimonio: “Al momento de mi detención empecé a encontrar mi libertad interior. De repente, ese ritmo frenético que parecía imparable se detuvo y tuve la claridad y el golpe de realidad que tanto necesitaba. Ya en el penal comencé a asistir a la capilla. Allí me reencontré con mi verdadera esencia y con Jesús”.

Y siguió: “Volví a sentirme un hijo amado por Dios a reconocer lo bueno que hay en mí y a reencontrarme con ese niño interior para volver a verlo sonreír. Hoy quiero dejar atrás todo lo malo. Deseo construir una vida de bien, tener un trabajo digno, un hogar verdadero cuidar y disfrutar de mis hijas viviendo una realidad sana y no una fantasía. Quiero volver a Dios y demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar que siempre hay una vida nueva”.

El último en compartir su testimonio ante el Papa fue Reinaldo, de 44 años. “No voy a ahondar en mi pasado, quiero hablar de algo que considero aún mayor, que es de un abrazo y del presente. Abrazo que otorga paz para sanar el alma y el presente que acontece cuando elegimos depositar nuestra fe en Jesús”.

“El abrazo llegó por medio de la pastoral carcelaria a cargo de los padres Matías y Pablo, y junto a todos sus voluntarios de todas las edades que se acercaban semana a semana para acompañarnos, demostrando que Cristo los eligió para expresarnos su amor. Por eso, en este día, quiero contarles una buena noticia, una nueva vida es posible. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos para abrazarnos”, concluyó

Entre los perfiles incluidos figuran estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), espacio en el que la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolla actividades académicas para personas privadas de libertad. La nómina también incluyó a internos que participaban en cooperativas textiles y talleres de capacitación en distintos oficios. La medida estuvo dirigida a quienes continuaron desarrollando actividades laborales y formativas durante su período de detención.

En desarrollo...

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